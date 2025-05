Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u četvrtak je predsjednika Volodmira Zelenskog nazvala klaunom i gubitnikom nakon što je on kritizirao rusku delegaciju.

Obraćajući se novinarima nakon slijetanja u Ankaru, Zelenski je ruske pregovarače nazvao "dekorativnom delegacijom " nakon što je Moskva poslala četiri nižerangirana dužnosnika na razgovore koje je sama inicirala.

Zaharova je branila rusku delegaciju, koja se sastoji od više zamjenika ministara bez ijednog visokog dužnosnika, nazivajući ih "uglednim ljudima - profesionalcima".

"On nije imao pravo tako govoriti. To su ugledni ljudi, profesionalci. A on je klaun, gubitnik i čovjek s nepoznatim obrazovanjem", rekla je Zaharova, dodajući da su razgovori između Rusije i Ukrajine u Istanbulu odgođeni za poslijepodne na zahtjev turske strane.

"Rusija je došla u Istanbul na ozbiljne pregovore s Ukrajinom. Cilj je riješiti temeljne uzroke sukoba“, dodala je, piše Kyiv Post.

Ukrajina i Rusija će u četvrtak u Istanbulu u Turskoj održati prve izravne mirovne pregovore u više od tri godine. No, nade za napredak su male jer su obje strane duboko podijeljene, a ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je ne prisustvovati sastanku.