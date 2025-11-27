Lukašenko otkrio što Putin zaista misli o američkom planu: "Nadam se da se Trumpov tim neće uvrijediti, ali... "

Američki mirovni plan za rješavanje sukoba u Ukrajini mora biti detaljno razrađen, poručio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko tijekom razgovora s novinarima.

"Jučer smo Vladimir (Putin) i ja opširno razgovarali o ovom pitanju. Koliko ja razumijem, i on i ja trenutačno vidimo nacrt koji nije konačan i, da tako kažem, neslužbeni nacrt. Nakon što se proslijedi Rusima službenim kanalima, tada možemo razgovarati o konkretnim pitanjima", rekao je Lukašenko.

Dodao je da smatra kako je prijedlog izvediv i da Putin priznaje da je to dobra osnova za pregovore.

Istodobno je napomenuo da je dokument sastavljen prebrzo.

"Nadam se da se Trumpov tim neće uvrijediti, ali on je sastavljen na brzinu. Ne želim reći da je potpuno traljavo, ali je sastavljen na brzinu. Treba ga predstaviti tako da sve bude konkretno. Ako se rješavaju teritorijalna pitanja, onda sve mora biti precizirano do metra, kilometra. Koje trupe, gdje su trupe, tko bi trebao biti tamo, tko ne bi trebao biti tamo. Sve mora biti precizirano do posljednjeg detalja. Široko tumačenje omogućit će kasnije vremensko razilaženje… Svatko će tumačiti određene točke na svoj način. Stoga sve mora biti apsolutno konkretno", istaknuo je bjeloruski predsjednik.

Iako smatra da je plan nedovršen, Lukašenko je rekao da su Amerikanci odradili golem posao.

Osvrnuo se i na tvrdnje da su Sjedinjene Države u planu više uvažile ruske nego ukrajinske interese.

Lukašenko tvrdi suprotno: "Trump se nije samo sastao s Vladimirom Putinom u Anchorageu već je imao i mnogo sastanaka s Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima. Mislite li da su samo pili čaj? Trump i njegov tim obavili su mnogo temeljitog posla. S Ukrajincima, Europljanima i Rusima. I Trump zaslužuje priznanje za to."

Dodao je da je ključan problem to što Rusija pokazuje veću spremnost na pregovore u odnosu na Ukrajinu.

Govoreći o ukrajinskom predsjedniku, Lukašenko je ustvrdio da do sadašnje situacije nikada ne bi došlo da je Zelenski poslušao njegove savjete na početku sukoba, piše Belta.

"Da je Ukrajina ispunila sporazume iz Minska, ne bi bilo rata. I Ukrajina bi ostala unutar granica iz 1991., kako žele", rekao je. Poručio mu je da realno sagleda stanje na terenu: "Ako želite da Ukrajina ostane unutar granica koje ima danas, morate pregovarati, ne smijete opstruirati proces pregovora."

Lukašenko smatra da u prijedlogu nema nepremostivih prepreka.

"Ako se negdje ne možete oko nečega dogovoriti… Pa, postoji neka demilitarizirana zona, neki dijelovi u Donbasu… Ostavite to za kasnije, ali zaustavite rat u kojem umiru tuđa djeca. To je glavni problem Zelenskog. Moramo to imati na umu. I najvažnije: izgubit ćete zemlju."

Nije isključio ni scenarij u kojem bi Zelenski pokušao zaštititi sebe i obitelj: "A što će Ukrajinci? Milijuni ljudi. Zato morate razmisliti, na temelju stvarne situacije, kako sačuvati ono što imate. A imate sve – pristup moru, Odesu i Nikolajev. Ali to može nestati. U trenu."

O Europskoj uniji Lukašenko je rekao da trenutačno igra negativnu ulogu.

"Moramo zaustaviti ovaj rat. Bojim se da u ovom ratu neće biti pobjednika. To je katastrofa. A ako pobjednika bude, to sigurno neće biti Europska unija ako ih SAD napusti", poručio je.