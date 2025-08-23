Studenti i oporba odgovorili Vučiću: "Kad vidiš da te se nitko ne plaši, glumiš mirotvorca"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odlučio se u petak napokon studente pozvati na dijalog, nakon gotovo deset mjeseci masovnih protuvladinih prosvjeda, ali mu je vrlo brzo stigao odgovor: "Raspiši izbore, nemamo o čemu drugome razgovarati".

Vučićev poziv uslijedio je nakon ustrajnih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek obnovljenom novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga prošle godine.

Prosvjednici, koji su očito uzdrmali Vučićevu vlast, državni vrh smatraju odgovornim za korupciju, politički utjecaj i pritiske na institucije, pristranu i selektivnu primjenu prava i zakona.

Vučić nudi "debatu na svim televizijama i portalima"

Posljednji u nizu zahtjeva - raspisivanje prijevremenih parlamentrnih izbora, popraćen je novim valom prosvjeda s kojih su uslijedile dodatne optužbe - da vlast koristi neprikriveno i brutalno nasilje protiv prosvjednika i političkih suparnika, pokušava ih zastrašiti i osujetiti represijom i ograničavanjem medijskih sloboda.

Vučić, koji je ranije tvrdio kakao je uvijek spreman za izbore, sada ih ne pokazuje namjeru raspisati, a u petak je ponudio dijalog ustvrdivši kako je "veoma važno da saslušamo jedni druge" i da je "od presudne važnosti obnoviti dijalog u našoj Srbiji".

Vučić je u videosnimci iz svog ureda istaknuo kako je spreman za razgovor, nudeći debatu "na svim televizijama i portalima" s legitimnim predstavnicima "studentsko-blokaderskog pokreta" kojeg se u njemu naklonjenim medijima mjescima već mjesecima "obojenom revolucijom", a prosvjednike "teroristima", "fašistima", "ustašama", "srbomrscima", "huliganima", "zgubidanima".

"Nema odgovor na narodni bunt"

"Predsjednik nas je pozvao na javnu debatu jer očigledno da nema odgovor na narodni bunt pa bi sad i razgovarao s nama koje mjesecima naziva teroristima. O vizijama i programima za budućnost razgovarat ćemo u predizbornoj kampanji kad raspiše izbore", poručili su na društvenim mrežama studenti u blokadi.

Studenti su ranije najavili da pripremaju svoju istu s 250 kandidata, koliko je i zastupničkih mandata u parlamentu, ali se o imenima ljudi kojima će dati povjerenje zasad samo nagađa.

"Netko se sjetio dijaloga i debate poslije 13 godina?", jedna je od studentskih poruka u kojoj se aludira na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke od 2012. godine

"Što nas zoveš kad imamo pet posto, što te briga za nas", poručili su studenti ironično komentirajući Vučićeve tvrdnje da je u javnosti pala potpora prosvjedima i studentskom pokretu.



Vučićev prijedlog salvom oštrih komentara dočekala je i oporba, optužujući šefa države da njegov poziv na dijalog "nije iskren", već "pokušaj obmane javnosti i kupnje vremena" i "prikrivanja brutalnosti i korupcije" te "pokušaj kontrole štete".

"Glumiš silu kad hapsiš, prijetiš i batinaš, a kad vidiš da te se nitko ne plaši, glumiš mirotvorca. Kukavica, a ne lider", jedna je od poruka iz oporbenog bloka.

U Vučićevu obranu promptno je stala predsjednica Skupštine Srbije i nekadašnja premijeerka Ana Brnabić ocijenivši poruke studenata kao "nevjerojatnu histeriju" kojom su "odmah odbili priliku predstaviti svoje ideje i viziju za budućnost Srbije".

Brnabić je na platformi X ustvrdila da oni "nemaju ljude koji bi ga (Vučića) mogli pobjediti u dijalogu, zato što nemaju plan i program i zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije – nasilje".

Strategija straha ne rodi plodom

Vučić je poziv na dijalog uputio na kraju tjedna kojem su zapadni mediji oštro pisali o njegovoj politici.

Po ocjeni nekoliko europskih medija, Vučić je usvojio “strategiju straha” izvodeći huligane i privatne zaštitatre na ulice i suprotstavljajući ih prosvjednicima.

Među ostalim, francuski Le Monde konstatira da je prosvjede ustrajno vodio studentski pokret koji sad od Vučića traži raspisivanje prijevremenih izbora i dovodi ga u situaciju da se suoči s padom potpore i u donedavno odanom biračkom korpusu.

Američka mreža CNN referirala se na jedno u nizu Vučićevih obraćanja javnosti u kojem je najavio oštre mjere protiv protuvladinih demonstranata nakon višednevnih nereda na ulicama diljem Srbije, koji su doveli u pitanje njegovu sve autokratskiju vlast.

Vučić je prosvjednike optužio za "čisti terorizam" i ponovio svoje tvrdnje da su višemjsečni uporni prosvjedi protiv njegove vlasti orkestrirani sa Zapada i usmjereni na uništavanje Srbije, naveo je CNN.

Uskoro velik prosvjed u Beogradu

Prosvjedi u Srbiji nastavljaju se iz večeri u večer, a na njih pozivaju i zborovi građana, organizirajući akcije i blokade u lokalnim sredinama.

Studenti su, nakon mnoštva višemjesečnih masovnih skupova diljem zemlje, za jesen nagovijestili "reprizu" najvećeg u tom nizu kada se u Beogradu 15. ožujka okupilo oko 300.000 tisuća ljudi.

Taj skup je prekinut incidentom za koji su prosvjednici optužili vladajuće da su ga izazvali uporabom neidentificiranog zvučnog oružja protiv demonstranata u središnjoj beogradskoj ulici, što je vlast kategoriči nijekala, a optužbe nazvala lažima.

Vučić je prisegnuo za drugi petogodišnji predsjednički mandat 31. svibnja 2022. godine i po Ustavu Srbije nema se više pravo kandidirati na tu dužnost.

"Ja sam politički veteran i ne mogu se više kandidrati za predsjednika, a ne pada mi na pamet mijenjati Ustav da bih mogao. Završavam svoju predsjedničku karijeru za godinu i nešto dana", rekao je Vučić novinarima 13. kolovoza.