FOTO Zatrpala ih snježna oluja: Kuće i automobili nestali pod snijegom, prizori su nevjerojatni

Snažna snježna oluja koja je zahvatila sjeverozapad Italije tijekom božićnih blagdana dovela je do potpune blokade dijelova talijanske regije Pijemont, a osobito u području Primorskih Alpa.

Obilne padaline trajale su više od dva dana, a na pojedinim lokacijama palo je i do metar i pol novog snijega u 24 sata.

BREAKING | Italy 🇮🇹

Video footage shows cars buried under over 1 metre of snow at Prato Nevoso in Italy's Piedmont, following a record 3-metre seasonal snowfall—the highest in Europe in 2025.

Around 150 cm fell in just 48 hours (Dec 22–23), forcing lift closures and leaving…



Around 150 cm fell in just 48 hours (Dec 22–23), forcing lift closures and leaving… pic.twitter.com/Vkp6fyiU4Z — Diplomat Times (@diplomattimes) December 26, 2025

Na društvenim mrežama šire se snimke prizora koji prikazuju razmjere nevremena.

Zgrade i parkirani automobili potpuno su prekriveni snijegom, a visina nanosa na višim nadmorskim visinama dosegnula je i tri metra.

U nekim mjestima vozila su bila toliko zatrpana da ih vlasnici nisu mogli prepoznati bez kopanja, dok su pojedini stanovnici, prema pisanju lokalnih medija, do svojih kuća dolazili iskopanim prolazima kroz snijeg.

Record Snow Apocalypse Hits Italian Alps: Over 2 Meters Blanket Prato Nevoso for Epic Christmas Whiteout! ❄️



The western Italian Alps especially in Piemonte like Prato Nevoso and Limone Piemonte, and parts of Valle d'Aosta got hit by a massive snowstorm around Christmas 2025.… pic.twitter.com/VIQvGPJHqj — reducecryptotax (@Reducecryptotax) December 26, 2025

Među najpogođenijim područjima je poznato skijalište Prato Nevoso, smješteno na 1480 metara nadmorske visine, koje je nakon višednevnih padalina gotovo u potpunosti prekriveno snježnim pokrivačem. Sve pristupne prometnice prema tom području i dalje su neprohodne.

Am meisten Neuschnee in ganz Europa gab es zu Weihnachten auf den Bergen im Piemont. 🇮🇹

Hier in Prato Nevoso in 1500m Höhe liegt jetzt ein guter Meter Neuschnee.

📽 Marco Adornato pic.twitter.com/oZoORopmDq — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) December 26, 2025

Zbog naglog povećanja snježnog pokrivača opasnost od lavina podignuta je na najvišu razinu, a službe na terenu intenzivno rade na osiguravanju skijaških staza i infrastrukture. Unatoč iznimno teškim uvjetima, zasad nema informacija o ozlijeđenima ili smrtno stradalima.