Vučić se obratio naciji zbog prosvjeda, a okomio na poznate Hrvate: Dvojicu nazvao okorjelim ustašama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je izvanredno obraćanje povodom eskalacije prosvjeda u više gradova. Opisao ih je kao jezive i dramatično rekao da

Na samom početku rekao je da je htio održati konferenciju o mjerama za jačanje Srbije i bolji životni standard jer se "time bave i bore se za uspostavljanje novih programa i planova kojima će građani Srbije biti zadovoljni i što će im mnogo značiti da dočekaju i jesen i zimu, da njihove plaće i penzije ponovo rastu, bez obzira na sniženu stopu rasta, da dobiju pravi značaj".

"Međutim, donijeli smo odluku da vam se obratimo nakon jezivih događaja sinoć u Valjevu, malo manje jezivih u Beogradu i jednako užasnih iz Novog Sada od prije dva i tri dana", počeo je.

Rekao je da je "malo čudno" da nije bilo priče o pravdi u slučajevima drugih tragedija - požara u Novom Sadu ili Makedoniji. Po njemu je riječ pravda u Srbiji iskorištena

"Krenulo je sa tim romantičnim, nostalgičnim pričama o našoj djeci, našim studentima, našoj mladosti, našoj budućnosti. A tko ne bi bio za njih, a tko ne bi bilo za zahtjeve da se pronađe pravda, da se pronađu krivci za tešku tragediju, naravno, bio sam i ja, bio je svaki ovdje od nas, svaki normalan čovjek. Iako i dalje nismo sasvim sigurni što se točno dogodilo, a još manje sam siguran da to znaju i oni koji bi da sve svodi na politiku i da progone one koje su do sada progonili po pitanju te nadležnosti. Ali svakako pravda mora biti pronađena za tih 16 žrtava, za sve povrijeđene ljude, za svaku suzu svakog roditelja" naveo je Vučić.

Rekao je da su samo mjesec dana kasnije, "shvatili da im baš nije do tih roditelja i da im nije do pravde kada su krenuli napadati oca, oca i majku, strica, poginulih i nastradalih koji su im rekli da nasilje nije njihov izbor, da ne žele nasilje na ulicama".

"Došli do toga da nam se de facto ukida školstvo i de facto ukida obrazovanje. Ne formalno, ali suštinski da. Naša djeca danas mnogo manje uče, mnogo manje znaju."

"Srbija u velikoj opasnosti"

"Sve naše vrijednosti su nam ugrozili, našu demokraciju, normalan život, pristojan život običnih ljudi. Svakog su čovjeka ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas što rade. Ovo je protiv svakog normalnog čovjeka u ovoj zemlji. Sve ovo što rade, apsolutno je protiv svakog normalnog čovjeka. Oni ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad. Beograd nam je prazan. Novi Sad nam je prazan. Naši ugostitelji ne mogu zarađivati. Nitko ne može zarađivati. Jer banda vlada ulicama. Misleći da imaju pravo da tuku, pale, ruše. I pri tome nijedan jedini skup nije legalan. Nijedan jedini. Desetine, tisuće ilegalnih kriminalnih skupova od početka", poručio je.



"Doslovno je pitanje dana kada će krenuti ubijati na otvorenom, na ulici. I tada će reći, ovdje je sve u redu, revoltirani građani mirno su ubili toga i toga. Izgleda vam kao parodija, nije parodija, ja sam ovo sazvao da bih vam rekao što će se dogoditi. Jer ja vidim kako to ide. I ovo radim zbog povijesti, da ne bi bilo da nisam upozorio na vrijeme", dodao je.

I ovaj put se dotaknuo "ustaša".

"Jedan od čelnika tih pokreta za rušenje Srbije odbijao je sve razgovore s predstavnicima vlastite države. Razgovarao je s okorjelim ustašama, poput Picule i Bartulice, ali s predstavnicima svoje zemlje nije htio razgovarati", rekao je Vučić.