Vučić ga je nazivao bratom i prijateljem, a sada je bijesan: "To ugrožava sigurnost cijelog Balkana"

Kosovo je dobilo iz Turske nekoliko tisuća borbenih bespilotnih letjelica, što je izazvalo oštru reakciju Beograda i ozbiljno narušilo odnose dviju zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je Ankaru za narušavanje stabilnosti na Balkanu i za "snažne snove o obnovi Osmanskog carstva".

O isporuci turskih dronova Skydagger izvijestio je krajem prošlog tjedna kosovski premijer Albin Kurti, dodajući da su desetine pripadnika Kosovskih sigurnosnih snaga već prošle obuku za njihovo korištenje. Kako je istaknuo, radi se o "kamikaza dronovima koji mogu nositi bojeve glave s ciljem uništenja pokretnih i stacionarnih ciljeva neprijatelja".

Albin Kurti Foto: Antonio Balic/Cropix

Kurti je rekao da je ugovor o nabavi oružja potpisan krajem prošle godine, a isporuka je bila planirana za siječanj 2026., ali je Kosovo dobilo dronove ranije.

"Na taj način nastavljamo izgradnju i povećanje udarne moći naše vojske", zaključio je premijer Kosova.

Informacija o isporuci turskih dronova Kosovu odmah je izazvala oštru reakciju Beograda. Šef srpskog Generalštaba Milan Mojsilović hitno je kontaktirao zapovjednika NATO snaga na Kosovu KFOR Ozkana Ulutašu, izražavajući oštar protest. Prema rečima srpskog vojnog dužnosnika, "to ugrožava sigurnost ne samo Kosova već i cijelog Balkana".

Još oštrija bila je reakcija predsednika Srbije, piše Kommersant. Izjavivši da ga "užasava ponašanje Turske i grubo kršenje Statuta i rezolucija Savjeta sigurnosti UN-a".

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Balkanu i ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva. Srbija, iako mala zemlja, dobro je shvatila tu poruku", rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Kako piše dopisinik ruskog Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev, oštra reakcija srpskog lidera posljedica je prije svega toga što se Vučić dugo zalagao za zbližavanje s Turskom i njenim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom. Prije godinu dana, tijekom posjeta Beogradu Erogan je govorio o "zlatnom dobu" u odnosu dviju zemalja, a Vučić je turskog predsjednika nazvao bratom i prijateljem. Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić na prijemu je izveo narodnu tursku pjesmu Osman aga. Međutim, nakon isporuke turskih borbenih dronova Prištini, odnosi između Beograda i Ankare ozbiljno su narušeni.

"Isporuke turskih dronova Kosovu treba promatrati i kao dio šire geopolitičke slagalice koju Zapad tiho sastavlja na Balkanu", rekla je bivša srpska ambasadorica, a sada zamjenica direktora Beogradskog foruma za međunarodne odnose, Branka Latinović.

"U tom kontekstu treba gledati i nedavni Sporazum o vojnoj suradnji Hrvatske, Albanije i Kosova — kao pokušaj uklanjanja prepreka za čvršće veze Kosova s NATO-om. O jačanju NATO utjecaja u regiji kroz izgradnju vlastite infrastrukture na crnomorskoj obali govori i nedavno potpisani sporazum između Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bugarske u Washingtonu o izgradnji transportnog koridora", kaže ona za Komersant.