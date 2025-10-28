FOTO Smrtonosna policijska racija uoči međunarodnog samita: Poginule 64, a uhićena 81 osoba

Najmanje 64 osobe poginule su u utorak u najsmrtonosnijoj policijskoj operaciji u Rio de Janeiru ikada protiv jedne od vodećih bandi u gradu koji će za nekoliko dana biti domaćin međunarodnih događanja povezanih s klimatskim samitom Ujedinjenih naroda poznatim kao COP30.

Vlasti su operaciju opisale kao najveću dosad protiv kriminalne skupine Comando Vermelho.

Akcija policije u Rio de Janeiru - 6 Foto: Afp

Broj poginulih koji je potvrdio guverner Rija Claudio Castro, među kojima su četiri policajca, više je nego dvostruko veći od najsmrtonosnije prethodne policijske operacije u Riju.

Guverner Claudio Castro Foto: Afp

Castro je potvrdio da je uhićena 81 osoba dok su policajci pokušavali uručiti 250 naloga za uhićenje i pretres u operaciji usmjerenoj na navodne narkobosove i njihove operacije pranja novca.

"Stojimo čvrsto protiv narkoterorizma", napisao je Castro na društvenim mrežama.

Akcija policije u Rio de Janeiru - 5 Foto: Afp

Dodao je da je u operaciji u favelama Alemao i Penha sudjelovalo 2500 pripadnika snaga sigurnosti. Riječ je o siromašnim, gusto naseljenim predgrađima Rija, drugog najvećeg brazilskog grada. Favele se nalaze blizu međunarodne zračne luke.

Nakon početka operacije, rano u utorak se dizao dim iznad spektakularnih znamenitosti grada dok su bande palile automobile kako bi usporile napredovanje oklopnih vozila.

Akcija policije u Rio de Janeiru - 3 Foto: Afp

Policija je objavila videozapise na kojima se vidi kako osumnjičenici protiv policije koriste dronove naoružane granatama.

Nakon što su najžešće borbe jenjale, Reutersov novinar vidio je specijalne policajce kako okupljaju desetke muškaraca golih do pasa. Članovi obitelji jecajući su se okupili ispred javne bolnice pružajući pomoć ozlijeđenima.

Akcija policije u Rio de Janeiru - 2 Foto: Afp

Sukobi su poremetili rutinu više desetaka škola i medicinskih ustanova, autobusne linije su preusmjerene, a u nekoliko četvrti je promet znatno otežan.

Neke udruge civilnog društva kritizirale su veliki broj žrtava u operaciji vojnog stila. Carolina Ricardo, izvršna direktorica sigurnosnog think-tanka Sou da Paz, nazvala je to tragedijom.

Akcija policije u Rio de Janeiru - 1 Foto: Afp

"Ovo je potpuno promašen pristup, jer zapravo ne cilja na karike u lancu proizvodnje droge", rekla je Ricardo.

Velike policijske operacije nisu neuobičajene uoči velikih međunarodnih događaja u Riju. Odvile su se i prije Svjetskog nogometnog prvenstva 2014., Olimpijskih igara 2016. te samita G20 2024. godine.

Rio će idući tjedan biti domaćin skupa C40 svjetskih gradonačelnika i dodjele nagrade Earthshot britanskog princa Williama na koju stižu pop zvijezda Kylie Minogue i četverostruki svjetski prvak Formule 1 Sebastian Vettel.

Oba događaja uvod su u klimatski sastanak na vrhu COP30 Ujedinjenih naroda koji će se održati u Belemu, gradu u Amazoni na sjeveru Brazila. Klimatski samit će trajati od 10. do 21. studenoga.