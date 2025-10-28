Obavijesti Foto Video Pretražite
RAT U BOŽJEM GRADU

FOTO Smrtonosna policijska racija uoči međunarodnog samita: Poginule 64, a uhićena 81 osoba

28. listopada 2025.
Čak 2500 brazilskih policajaca sudjelovalo je u brutalnoj policijskoj akciji koju su osudile nevladine organizacije.
