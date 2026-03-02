Nije znak slabosti: Otkriveno zašto kronična bol traje duže kod žena nego kod muškaraca

Za milijune žena kronična bol traje dugo nakon početne ozljede. Novo istraživanje sa Sveučilišta Michigan State (MSU) u SAD-u ukazuje na imunološki sustav kao ključni čimbenik po tom pitanju.

Naime, određeni monociti, odnosno posebna skupina tih stanica imunološkog sustava, luče interleukin-10 (IL-10), tvar koja neuronima šalje signal da zaustave prijenos boli.

Monociti muškaraca čine se aktivnijima zbog viših razina spolnih hormona poput testosterona, što pridonosi bržem prestanku boli. Žene, s druge strane, doživljavaju dugotrajniju bol, jer njihovi monociti ostaju manje aktivni.

Biološka razlika, a ne psihološki učinak

"Razlika u boli između muškaraca i žena ima biološku osnovu. Nije to u vašoj glavi i niste slabi. To je u vašem imunološkom sustavu", kaže Geoffroy Laumet, izvanredni profesor fiziologije na MSU-u i jedan od autora istraživanja, u objavi na stranicama navedenog američkog sveučilišta.

Autori istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Science Immunology uočili su iste obrasce, i kod miševa, i kod ljudi.

Bol nastaje kada se neuroni u cijelom tijelu aktiviraju podražajem. Kod kronične boli neuroni se mogu aktivirati minimalnim ili nikakvim podražajem, čineći konvencionalne ljestvice boli nepouzdanim. Dulje pritužbe žena često su pripisivane percepciji, a ne biologiji.

Laumetov tim prvi je put primijetio povišenu razinu IL-10 kod muških ispitanika tijekom pilot studije. Korištenjem visokodimenzionalne spektralne protočne citometrije, koja omogućuje istodobnu analizu velikog broja obilježja stanica, znanstvenici su potvrdili da monociti izravno komuniciraju s neuronima koji registriraju bol.

Blokiranje muških hormona dalo je suprotan rezultat, pokazujući da imunološki sustav aktivno sudjeluje u otpuštanju boli. "Ova studija pokazuje da otpuštanje boli nije pasivan proces. To je aktivan proces vođen imunološkim sustavom“, rekao je Laumet.

Autori istraživanja usporedili su svoje rezultate s istraživanjem Sarah Linnstaedt, s američkog Sveučilišta Sjeverna Karolina, koja je istraživala psihološke ishode ljudi koji su doživjeli prometne nesreće s ozljedama, te se pokazalo da postoji sličan obrazac i u njezinom istraživanju. Muškarci su imali aktivnije monocite koji proizvode IL-10 i brže otpuštali bol.

Nove terapije bez opioida?

Rezultati navedenog istraživanja, koje su financirali američki Nacionalni institut za zdravlje i američko Ministarstvo obrane, mogli bi značiti i da se te imunološke stanice mogu manipulirati da proizvode više signala za smirivanje boli.

"Budući istraživači mogu nadograditi ovo istraživanje. Ovo otvara nove puteve za terapije bez opioida usmjerene na sprječavanje kronične boli prije nego što se uspostavi", rekao je na kraju Laumet.

