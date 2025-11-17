Više ljudi umrlo nakon zaraze opasnim virusom: Stanovnicima izdano upozorenje, simptomi su žestoki

Etiopija je u ponedjeljak potvrdila tri smrti uzrokovane marburškim hemoragijskim virusom, koji je otkriven u području uz granicu s Južnim Sudanom.

Ministrica zdravstva Mekdes Daba rekla je da je etiopska vlada, koja je u petak proglasila epidemiju Marburga, provela testiranja u 17 sumnjivih slučajeva na jugu zemlje. Epidemija je prijavljena u regiji Omo.

Ministrica je rekla da trenutno nema aktivnih slučajeva virusa sličnog eboli, ali da vlada poduzima preventivne mjere.

Tim Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) upućen je na teren kako bi pomogao u testiranju i suzbijanju izbijanja zaraze.

Ministarstvo zdravstva Južnog Sudana u nedjelju je izdalo javno zdravstveno upozorenje stanovnicima četiri okruga da često peru ruke i izbjegavaju kontakt s tjelesnim tekućinama kako bi spriječili širenje virusa. Direktor Africa CDC-a Jean Kaseya prošlog je tjedna nazvao epidemiju zabrinjavajućom jer Južni Sudan ima krhak zdravstveni sustav.

Poput ebole, virus Marburg potječe od voćnih šišmiša i širi se među ljudima bliskim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba ili s kontaminiranim površinama.

Bez liječenja, Marburg može biti smrtonosan u do 88 posto oboljelih, javlja Euronews.

Simptomi uključuju povišenu temperaturu, bolove u mišićima, proljev, povraćanje i u nekim slučajevima, smrt zbog teškog gubitka krvi. Ne postoji odobreno cjepivo ni tretman za Marburg.

Epidemije virusa Marburg relativno su rijetke, ali vrlo ozbiljne.

Prema podacima WHO-a, epidemije i pojedinačni slučajevi ovog virusa ranije su zabilježeni u Ruandi, Tanzaniji, Ekvatorijalnoj Gvineji, Angoli, Kongu, Keniji, Južnoj Africi, Ugandi i Gani.