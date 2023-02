Tracy Hansen i njezin pas Gunner šetali su se svojom uobičajenom rutom kada ju je u četvrtak iznenada na tlo oborio los. Još uvijek se oporavlja od ozljede glave.

Žena u Anchorageu na Aljasci oporavlja se od ozljeda nakon što ju je prošli tjedan los udario u glavu dok je šetala svojeg psa, a sve je snimljeno u šokantnom videu.

Tracy Hansen i njezin pas Gunner šetali su se uobičajenom rutom, kojom idu najmanje tri puta dnevno, kada je žena iznenada oborena na tlo.

"Prvi trenutak sam pomislila da netko nije obraćao pažnju te da me udario biciklom ili nekim predmetom. Stavila sam ruke na glavu i osjetila kako krvarim", rekla je Hansen, piše NBC news.

VIDEO Žena riskirala život da spasi svojeg ljubimca: Ubio ju je aligator

Tek kad je podigla pogled, shvatila je da ju je udario veliki los pokraj kojeg su ona i njezin pas ranije prošli. Žena s Aljaske oporavlja se nakon što ju je los udario u glavu dok je šetala svojeg psa, a sve je snimila prolaznica.

A woman is reportedly recovering after she was kicked in the head by a moose while walking her dog in Anchorage, Alaska. The woman who recorded the video says she ran out of the truck to assist the woman. pic.twitter.com/DBcvTlnltg