Varan, veliki gušter, snimljen je na ulici u Velikoj Gorici, a potom mu se izgubio svaki trag. Ovakvih varana inače ima čak 73 vrste i rijetko napadaju ljude, ali se građani pitaju odakle uopće životinja iz Azije u Hrvatskoj!?

Veliki gušter snimljen je kako luta velikogoričkim ulicama. Svi su za tog varana čuli, ali rijetki su imali susret oči u oči. Vjeruje se da je nekom od susjeda pobjegao od kuće.

"Pa bilo mi je čudno da je baš tu u Korilovcu. Nisam znam da baš puno ljudi ima te kućne ljubimce", kaže Gabrijel.



"Malo mi se čini da je velik. Ne bi mi bilo svejedno. Ali valjda me ne bi napao", smije se Renata.

Iz zagrebačkog Zoološkog vrta kažu da varani ne napadaju ljude, a hrane se glodavcima i pticama. Nitko se još nije javio da ga je pronašao. Tako da se još smatra nestalim. Velikogorički gušter nije velik kao onaj iz Zoološkog, koji također ne bi trebao biti opasan.

"Oni vole toplinu pa im je tako i toplina ljudskog tijela zanimljiva. Nemojte ih se bojati. Varan koji je pobjegao u Velikoj Gorici najvjerojatnije ima tešku sudbinu jer ne može preživjeti ovakve temperature", rekao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu, reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

Varani se, naime, moraju sunčati na tropskim temperaturama. Obično su veličine od 30 cm do čak tri metra. Oni najmanji dnevno mogu pojesti miša, a oni najveći i srnu.

Vlasnik psa koji je ugrizao djevojčicu (5) za nogu: "Daj odje*ite!"

Njemačka će olakšati uvjete za stjecanje državljanstva: Uvodi se važna promjena

Varani u Hrvatskoj dolaze krijumčarenjem iz Indonezije, tvrdi Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja. U Hrvatskoj nema registra egzotičnih životinja, a ni jasnog zakona koji bi vlasništvo nad takvim životinjama regulirao.

"Možete doći i do opasnih životinja i do otrovnih te ih držati zatočene u svom stanu. Nema propisa koji će regulirati da vi to ne smijete", rekao je Oman.

Pa su tako i tigrovi znali završiti kao kućni ljubimci. Ako oni jednog dana pobjegnu od kuće, loše nam se piše.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr