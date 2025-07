Skandal u Britanskoj pošti, jedna od najgorih pravosudnih pogrešaka u povijesti zemlje, možda je bio uzrokom 13 samoubojstava, a šezdesetak žrtava razmišljalo je oduzeti si život, prvi su zaključci izvješća objavljenog u utorak.

Između 1999. i 2015., gotovo tisuću voditelja malih franšiza javnog poduzeća Post Office optuženo je za krađu i gonjeno zbog pogrešnih podataka Fujitsuova računovodstvenog softwera pod nazivom Horizon. Više od 700 bilo ih je gonjeno zbog krađe i falsificiranja računa.

Po prvim zaključcima izvješća, koje je rezultat javne istrage pokrenute 2000., 59 ljudi razmišljalo je počiniti samoubojstvo, a 10 je to i pokušalo. Među njima su zaposlenici tih malih poštanskih ureda te članovi njihovih obitelji.

Izvješće navodi da je, po njihovim obiteljima, 13 ljudi, uključujući šestero bivših voditelja ureda, počinilo samoubojstvo zbog tog skandala.

Voditelj istrage Wyn Williams rekao je da postoji realna mogućnost da je afera uzrokovala 13 samoubojstava, napomenuvši kako to ne može definitivno dokazati.

"Dokazi u koje sam imao uvid uvjerili su me da je određen broj rukovodećih i niže rangiranih zaposlenika Pošte znao ili morao znati da bi Legacy Horizon mogao sadržavati pogreške", napisao je u izvješću.

Međutim, "tijekom cijele upotrebe Legacy Horizona Pošta je uvijek tvrdila da su njegovi podaci uvijek bili točni", dodao je.

Bivši britanski premijer Rishi Sunak ocijenio je da je taj slučaj "jedna od najvećih pravosudnih pogreški u povijesti zemlje".

Nekoliko presuda u tom slučaju u međuvremenu je poništeno.

Ministar trgovine Jonathan Reynolds obećao je u utorak da će oštećeni poštari dobiti odštetu.

U siječnju prošle godine na britanskoj televiziji ITV prikazana je drama o toj aferi "Mr Bates vs the Post Office: The Real Story" koja opisuje pravnu bitku jednog od poštara Alana Batesa.