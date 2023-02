Aligator je na Floridi ubio 85-godišnju ženu dok je šetala svojega psa. Pas je preživio napad.

Aligator je ubio 85-godišnju ženu u sjevernom okrugu St. Lucie u ponedjeljak, objavila je Komisija za očuvanje riba i divljih životinja Floride.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH