Europska komisija osuđuje bilo kakav izraz fašizma koji podsjeća na najmračnije razdoblje europske povijesti i odgovornost je država članica da istraže i djeluju u vezi sa svakim pojedinim incidentom navodnog govora mržnje, odgovor je Europske komisije na pitanje novinara o događajima s koncerta Marka Perkovića Thompsona.

“Osuđujemo bilo kakav izraz fašizma koja nas podsjeća na najmračnije razdoblje europske povijesti”, rekao je glasnogovornik Komisije.

Dodaje da na razini EU-a postoji Okvirna odluka o borbi protiv rasizma i ksenofobije, koja obvezuje države članice da kriminaliziraju govor mržnje.

“To uključuje javno poticanje na nasilje ili mržnju protiv pojedinaca ili skupina na temelju rase, boje kože, vjere, porijekla ili nacionalnog ili etničkog podrijetla. Također obvezuje države članice da kriminaliziraju javno odobravanje, poricanje ili grubo trivijaliziranje zločina poput genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina”, kaže se u reakciji glasnogovornika Europske komisije.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter osudila je u nedjelju ponašanje dijela građana te korištenje ustaških simbola i pozdrava uoči i tijekom jučerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona te ustvrdila kako nadležna tijela i organizatori 'nisu javno osudili takve pojave'.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu ne znači nikakav povijesni revizionizam niti promociju ustaštva poručivši kako to vide samo oni koji bi htjeli to tako prikazati, a znaju da to nije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u nedjelju da će policija procesuirati pojedine slučajeve pjevanja neprimjerenih pjesama i isticanja ustaške ikonografije na koncertu na Hipodromu, no istaknuo je da je riječ o pojedincima te kako ne razumije da netko može pola milijuna građana etiketirati da su - ekstremisti.