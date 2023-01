Lav je tijekom nastupa u cirkusu napao jednog od izvođača. Ulovio je trenera kandžama i zubima, a život mu je spasila je supruga, također trenerica.

Tijekom nastupa u slavnom cirkusu sukobila su se dva od tri lava koja su sudjelovala u točki. Trener Aleksej Makarenko bacio je stolicu da spriječi nastavak borbe, a onda je treći skočio na njega.

Na snimci se vidi događaj u kojem u prepunoj areni od 1200 mjesta u poznatom crnomorskom ljetovalištu Sočiju lav zubima napada izvođača. Njegova supruga Olga Borisov, također trenerica, spasila mu je život tjerajući bičem predatora koji ga je oborio na pod.

Ostatak osoblja upotrijebio je vodeni mlaz da otjera životinju, koja je dotad već bila zabila kandže i zube u Makarenkovu kožu.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc