VIDEO Tisuće Australaca odali počast ubijenima na plaži: "Zaglavili smo na mračnom mjestu"

Mnogi Australci u nedjelju su minutom šutnje i paljenjem svijeća, tjedan dana nakon antisemitskog masakra koji su počinila dvojica muškaraca nad sudionicima okupljanja židovske zajednice u povodu praznika Hanuke na sydneyskoj plaži Bondi, odali počast žrtvama.

Uz pooštrene mjere sigurnosti i zastave na pola koplja na vladinim zgradama, održana je minuta šutnje u 18:47 sati po lokalnom vremenu u trenutku kad je napad započeo.

Deseci tisuća ljudi, uključujući premijera Anthonyja Albanesea i druge čelnike, prisustvovali su komemorativnom događaju na plaži Bondi pod jakom policijskom prisutnošću, uključujući snajperiste na krovovima i policijske brodove u vodi.

Albanesea je izviždala gomila po dolasku, a kasnije i kada je govornik spomenuo njegovo ime tijekom komemoracije. Sjedio je u prvom redu noseći kipu, tradicionalnu židovsku kapu.

"Izgubili smo svoju nevinost. Prošli tjedan nam je oduzeo nevinost", rekao je David Ossip, predsjednik Židovskog odbora zastupnika Novog Južnog Walesa, u govoru na početku komemoracije.

"Kao što je trava ovdje u Bondiju umrljana krvlju, tako je i naša nacija umrljana. Zaglavili smo na mračnom mjestu. Ali prijatelji, Hanuka nas uči da svjetlost može osvijetliti čak i najtmurnija mjesta. Jedan jedini čin hrabrosti, jedan plamen nade, može nam dati smjer i pokazati put naprijed", dodao je.

Napadači, Sajid Akram (50), Indijac koji je u Australiju stigao s vizom 1998. i njegov sin Naveed Akram, rođen u toj zemlji prije 24 godine, prošle su nedjelje otvorili vatru na okupljenu grupu koja je obilježavala židovski praznik.

Od bučnih pubova u velikim gradovima do tihih ruralnih mjesta Australija je na nekoliko trenutaka zastala točno tjedan dana nakon prvih izvješća o pucnjavi u 18:47 u nedjelju 14. prosinca.

Važnost zajedništva

"Ovdje smo stigli zajedno", rekla je Roslyn Fishall, članica židovske zajednice u Sydneyu. "Okrenite se prema strancima i prigrlite ih. Stvorimo mir zajedno", pozvala je s improviziranog komemorativnog obilježja na Bondiju.

Zastave su širom zemlje spuštene na pola koplja, među ostalim mjestima i na mostu Sydney Harbour Bridge, piše AFP.

Iznad plaže Bondi preletio je mali avion noseći poruku solidarnosti s, kako na transparentu piše, "našom židovskom zajednicom".

"Još uvijek je jako teško shvatiti što se dogodilo", rekla je Leona Pemberton na komemorativnoj ceremoniji održanoj u nedjelju na plaži.

I premda je posljednja generacija Australaca odrasla vjerujući u to da masovne pucnjave ne predstavljaju bojazan za zemlju, iluzija je razbijena kada su osumnjičeni napadači uperili oružje prema ljudima na najpoznatijoj plaži u zemlji.

Australske vlasti smatraju da su otac, koji je ubijen na mjestu događaja, i njegov sin bili motivirani ideologijom džihadističke skupine Islamske države. Naveed Akram, kojega je teško ranila policija, hospitaliziran je pod jakom policijskom stražom i optužen za terorizam i 15 točaka ubojstva.

Brojni su Australci već ranije odali počast žrtvama na svoj način. U petak su se stotine surfera i plivača okupile na komemoraciji na Bondiju, formiravši golemi krug na valovima, a u subotu su spasioci u počast žrtvama održali tri minute šutnje.

Revizija sigurnosti

Premijer je u nedjelju izvijestio da je naredio reviziju u policijskim redovima i u obavještajnoj službi "da bi zaštitio Australce".

"Zločin inspiriran Islamskom državom (ISIS) prošle je nedjelje pokazao brzu promjenu sigurnosnog ozračja u našoj zemlji", rekao je. "Naše sigurnosne agencije moraju biti u stanju reagirati na najbolji mogući način."

Australske obavještajne službe su 2019. godine ispitale Naveeda Akrama u pogledu potencijalne radikalizacije, no vlasti su u to vrijeme utvrdile da ne predstavlja prijetnju sigurnosti. Tada je ispitan i njegov otac, no on je kasnije uspio dobiti dozvolu za posjedovanje šest pušaka.

Vlada je odsad najavila strože zakone protiv ekstremista i ekstremizima i za posjedovanje oružja.

Masakr je prisilio vlasti da preispitaju politiku borbe protiv antisemitizma i priznaju neuspjeh kada je posrijedi zaštita australskih židova.

Vapaj za pomoći

Brojni članovi židovske zajednice kritizirali su laburističku vladu, jer smatraju da je ignorirala njihova upozorenja o porastu antisemitizma koja su iznijeli 7. listopada.

Rabin Yossi Friedman smatra da je "poruka jasna već nešto više od dvije godine". "Osjećamo li se sigurno? Iskreno, baš i ne", kazao je.

Obitelji poginulih organizirale su pogrebe, a posebno dirljiv bio je pokop 10-godišnje djevojčice Matilde.

Tim policijskih i obavještajnih istražitelja sada istražuje kretanja i kontakte dvojice osumnjičenika, što uključuje i njihovo putovanje na jug Filipina nekoliko tjedana prije napada.

"Identificirat ćemo metode, sredstva i veze navodnih kriminalaca da bismo utvrdili s kim su komunicirali prije napada", rekla je Krissy Barrett, šefica australske savezne policije.

Na pitanje je li se napad mogao spriječiti, Chris Minns, premijer Novoga Južnog Walesa u nedjelju je odgovorio: "Ne znam. To je nešto zbog čega noću ne spavam i jako me zabrinjava".