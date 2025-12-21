Obavijesti Foto Video Pretražite
Veliko okupljanje

VIDEO Tisuće Australaca odali počast ubijenima na plaži: "Zaglavili smo na mračnom mjestu"

Piše Hina, 21. prosinca 2025. @ 14:03 komentari
Australci odali počast ubijenima na plaži Bondi
Australci odali počast ubijenima na plaži Bondi Foto: Afp
Australci su odali počast ubijenima na plaži Bondi.
  1. Vatrogasci, ilustracija
    Požar kod Grubišnog Polja

    Šteta će biti ogromna: Velika buktinja na poljoprivrednom gospodarstvu, izgorjele životinje i strojevi
  2. Žičara, ilustracija
    Tragedija u susjedstvu

    Kraj drame na popularnom skijalištu: Muškarac ispao iz žičare i poginuo, troje turista satima čekalo spas
  3. Provjera vida
    Zabrinjavajući podaci

    Izdano upozorenje roditeljima: Ozbiljan zdravstveni problem među djecom u Hrvatskoj sve je veći
U Epsteinovim dokumentima objavljena i slika Billa Clintona
Umjetničko djelo
U Epsteinovim dokumentima objavljena i slika Billa Clintona: Bivši predsjednik naslikan u plavoj haljini i crvenim štiklama
Kremlj: Europske i ukrajinske izmjene američkog plana ne poboljšavaju izglede za mir
Rat u Europi
Putinov čovjek: "Ovo nije prognoza"
Maloljetnik u Umagu vozio prejaki romobil, policija mu oduzela i petarde: "Roditelji bi o ovome trebali voditi računa"
Pokrenut prekršajni postupak
Maloljetnik vozio prejaki romobil, policija mu oduzela i petarde: "Roditelji bi o ovome trebali voditi računa"
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
vidite li sličnost?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
kakav šarmer
Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kakav šok!
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Preslatko!
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
5 godina usamljenosti
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Guardiola o vatrenom razgovoru s Gvardiolom: "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj"
Otvoreno laže
Guardiola očitao bukvicu Gvardiolu pa "otkrio": "Idem u Hrvatsku, zato sam ga pitao..."
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
navijačica
FOTO Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovom potezu
Bravo!
VIDEO Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovu potezu
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
INTENZIVNO!
ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
OBAVIJEST
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
MasterChef: Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
PONOSNA NA SEBE!
Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Nije im lako
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
Rekordna godina
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
Kolači koji mogu stajati
Suhi, sitni, prefini
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Recept za Kapri tortu
Brzo i lako
Ovo je recept za trenutačno najtraženiju tortu, ne peče se, a okus i tekstura su fantastični
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji i razigranom džemperu
ODLIČNA JE
Mama iz centra Zagreba u džemperu koji mami osmijeh na lice, zasjenio je čak i sjajnu minicu
