Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Izvješće

Ugledna agencija potvrdila kreditni rejting Hrvatske: "Zadržat ćete stabilne izglede, ali..."

Piše Hina, 07. ožujka 2026. @ 07:50 komentari
Fitch Ratings
Fitch Ratings Foto: Dnevnik Nove TV
Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na 'A-', uz napomenu da očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka.
Najčitanije
  1. Satelitska snimka posljedica iranskog napada u Bahrainu
    Udarili su gdje boli

    Nitko nije predvidio ovu ranjivost, ali Iranci su je iskoristili i to bi moglo postati ključno za sve buduće sukobe
  2. Srdele 5
    Zdrave i jeftine

    Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
  3. Trgovina, ilustracija
    sadrže pesticide

    Hitno se povlači omiljeno voće, svih rokova trajanja! "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan
Osmi dan rata
Novi val udara na Teheran, IDF pokrenuo napade "velikih razmjera" - eksplozije i u Tel Avivu: Divljaju cijene nafte
Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske A-
Izvješće
Ugledna agencija potvrdila kreditni rejting Hrvatske: "Zadržat ćete stabilne izglede, ali..."
Noćenja diljem Jadrana skupa i ove godine skupa: Mnogim Hrvatima ostaju izvan dosega
Ususret turističkoj sezoni
Ovo su prosječne cijene noćenja na Jadranu, mnogima su nedostižne: "Hrvatima je najteže"
Svaki prijeđeni kilometar mogao bi se plaćati: Država razmatra naplatu za kamione na državnim cestama
Prometne promjene
Svaki prijeđeni kilometar mogao bi se plaćati: Država razmatra naplatu za kamione na državnim cestama
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca
Konačan zaključak misije DART
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom
poznati detalji
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Udarili su gdje boli
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Pronađeni posmrtni ostaci kod Kupresa gdje hrvatska strana traga za 10 nestalih
nestali tijekom borbi
Kraj dugogodišnje potrage: U BiH pronađeni posmrtni ostaci, sumnja se da pripadaju hrvatskim žrtvama
Povlače se zamrznute jagode svih rokova trajanja
sadrže pesticide
Hitno se povlači omiljeno voće, svih rokova trajanja! "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Identitet troje mrtvih iz kuće kod Poreča bit će utvrđen nakon današnje obdukcije
NASTAVAK OČEVIDA
Tko su žrtve iz kuće u Filipinima? Nema tragova nasilja, ali susjedi su dugo upozoravali na neobičnosti
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom
poznati detalji
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje 12
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara 12
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Veleposlanik Države Izrael pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske 8
izjave o iranu
Veleposlanik Izraela pozvan na razgovor na Pantovčak: "Njegove tvrdnje uznemiravaju građane, odluke sami donosimo"
VIDEO Evangelistički pastori u Ovalnom uredu molili nad Trumpom za uspjeh u ratu protiv Irana 6
SCENA IZ OVALNOG UREDA
VIDEO Dvadeset ljudi molilo nad Trumpom: "Ova slika je bizarna i jeziva"
Ivica Puljić o ratu SAD i Izraela protiv Irana 4
Analiza RATA
Dopisnik iz Washingtona na jednostavnom primjeru objasnio posljedice rata u Irana
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom 3
poznati detalji
Putin razgovarao s iranskim predsjednikom
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Udarili su gdje boli
Iranci pokazali gdje leži budućnost ratovanja - u uništavanju velikih podatkovnih centara dronovima
Povlače se zamrznute jagode svih rokova trajanja
sadrže pesticide
Hitno se povlači omiljeno voće, svih rokova trajanja! "Ne konzumirajte ga, vraćamo novac"
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
show
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Petra Ecclestone ipak otišla iz Dubaija
prošli neočekivane prepreke
Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Ova večernja navika može poboljšati vaš krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi!
Važno!
Ova večernja navika može poboljšati vaš krvni tlak, rad srca i kontrolu šećera u krvi!
zabava
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
sport
Belinho postigao gol u debiju za Kustošiju
Ima tek 17 godina
Brazilski talent napustio Dinamo i zabio u seniorskom debiju
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
podigao ruku
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
putovanja
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
Revizija prognoza
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
lifestyle
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
sve
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene