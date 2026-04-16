VIDEO Orban objavio video nekoliko dana prije izbora: Jedan građanin ga prijavio policiji

Protiv Viktora Orbana podnesena je prijava zbog videa na kojoj se vidi kako tijekom vožnje ne drži volan. Video, objavljen uoči izbora održanih 12. travnja, prikazuje Orbana kako pjeva u automobilu te u jednom trenutku ispušta volan iz obje ruke.

Snimka je Orban objavio pet dana prije izbora, a na njoj se snima dok iz kuće kreće na posao te govori : "Idemo! Takva je situacija!". Nakon toga podiže sunčane naočale i počinje svirati predizborna pjesma "Mađarsko selo je zazelenjelo, proljeće je stiglo".

Na snimci se vidi kako se tijekom vožnje zabavlja, a u jednom trenutku upravlja vozilom bez ruku na volanu.

Prijavu je podnio građanin koji smatra da je takvim ponašanjem prekršio prometne propise.

Policija je potvrdila da je prijava zaprimljena, no na kraju je odbačena.

"Prijava za prekršaj zbog manjeg kršenja prometnih pravila, podnesena temeljem članka 80. stavka a) Zakona II. iz 2012. o prekršajima, prekršajnom postupku i sustavu evidencije prekršaja, odbačena je 15. travnja 2026. godine jer prijavljeno djelo ne predstavlja prekršaj", odgovorila je policija, a piše Telex.