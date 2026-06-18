Ugledni arhitekt zapravo je serijski ubojica, sudac mu poručio: "Odvratan ste, mali čovjek, ako ste uopće muškarac. I kukavica ste"

Rex Heuermann (62), ugledni njujorški arhitekt poznat kao serijski ubojica s Gilgo plaže, osuđen je na maksimalnu kaznu zbog brutalnih ubojstava žena čiji su ostaci pronađeni na udaljenim plažama Long Islanda.

Sudac Timothy Mazzei izrekao mu je tri doživotne kazne za ubojstva prvog stupnja te dodatnih 25 godina do doživotne kazne za četiri ubojstva drugog stupnja. Sve kazne teći će jedna za drugom što znači da Heuermann više nikad neće izaći iz zatvora.

Presuda je izrečena u sudnici u Riverheadu na Long Islandu, nakon potresnih svjedočenja članova obitelji žrtava. Govorili su o gubicima koji su im, kako su rekli, uništili živote i ostavili doživotnu devastaciju, piše BBC.

Heuermann je priznao u travnju da je svoje žrtve gušio, vezao, a zatim njihove ostatke ostavljao na udaljenim dijelovima obale Long Islanda.

"Odvratan ste i prezira vrijedan mali čovjek, ako ste uopće čovjek. I kukavica ste", rekao mu je sudac prije nego što je izrekao kaznu i poručio: "Izvedite ga odavde." Sudnicom se potom prolomio pljesak i povici odobravanja.

Heuermann, odjeven u tamno odijelo, plavu košulju i sivu kravatu, prije izricanja presude dao je kratku izjavu. Rekao je da preuzima odgovornost, ali je i sam priznao da njegove riječi u ovom trenutku nemaju nikakvo značenje. Kad ga je sudac pitao je li mu barem malo žao, odgovorio je: "Da."

Timothy Mazzei Foto: Getty Images via AFP

"Sada je vrijeme da obitelji žrtava počnu zacjeljivati"

Ubojstva su se dogodila između 1993. i 2010. godine, ali je istrazi trebalo više od desetljeća da dovede do ubojice.

Heuermann je isprva tvrdio da nije kriv, no na kraju je priznao ubojstva osam žena: Melisse Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard-Barnes (25), Jessice Taylor (20), Valerie Mack (24), Sandre Costille (28) i Karen Vergate (34).

Nakon ročišta oglasio se i okružni tužitelj Suffolk Countyja Ray Tierney, koji je pohvalio obitelji žrtava zbog snage koju su pokazale tijekom dugogodišnje borbe za pravdu: "Želim da svoju osvetu dobiju tako da nastave živjeti divne živote. Sada je vrijeme da počnu zacjeljivati."



Heuermannov odvjetnik Michael Brown rekao je da je nakon ročišta kratko razgovarao sa svojim klijentom i da će ga posjetiti u zatvoru: "Iz njegove perspektive sve je bilo jasno. Htio je poštedjeti svoju obitelj agonije suđenja."

Rex Heuermann Foto: Getty Images via AFP

"Ono što bih ja učinila tebi gore je od svega što si ti ikome učinio"

Ročište su obilježile snažne i bijesne izjave obitelji žrtava. Amanda, sestra Melisse Barthelemy, opisala je pozive koje je Heuermann upućivao njezinoj obitelji nakon što je ubio Melissu. Govorio im je što je učinio i kako njezino tijelo propada.

"Imala sam 15 godina", rekla je i izravno se obratila Heuermannu: "Možeš me gledati dok ti govorim. Prošlo je 17 godina otkad smo posljednji put razgovarali."

Heuermann, koji je do tada prazno gledao ravno ispred sebe, nakratko se okrenuo prema govornici, a zatim ponovno skrenuo pogled. "Ono što bih ja učinila tebi gore je od svega što si ti ikome učinio", rekla je Amanda, dok su se u sudnici čuli uzdasi.

Rex Heuermann Foto: Afp

DNK trag s kutije pizze

Policija je Heuermanna uhitila 2023. godine. Bio je oženjeni otac dvoje djece i živio je u Massapequa Parku, predgrađu na Long Islandu. Policija Suffolk Countyja uhitila ga je nakon što su ga istražitelji povezali s ubojstvima pomoću DNK traga s kutije pizze.

Slučaj je prvi put snažno odjeknuo 2010. godine, kad su istražitelji na Gilgo Beachu pronašli četiri seta posmrtnih ostataka na maloj udaljenosti jedne od drugih. Kasnije su tijela i ostaci povezani s nizom ranijih nestanaka.

Sve Heuermannove žrtve, prema navodima istražitelja, u vrijeme smrti bile su seksualne radnice. Neke je kontaktirao preko oglasa na Craigslistu. Neke su za sobom ostavile malu djecu. Ta su djeca danas odrasli ljudi, a neka od njih govorila su na sudu.

Nicolette Brainard-Barnes, kći Maureen Brainard-Barnes, rekla je da je njezina majka bila seksualna radnica i da je zbog toga njezino ime godinama bilo blaćeno: "Kao i svaka seksualna radnica, moja majka bila je cijelo ljudsko biće."

Nicolette je imala samo sedam godina kada je njezina majka nestala. "Morala sam se pitati gdje je. Bila sam mala djevojčica i trebala sam svoju mamu."

Više od 10 godina trajala je potraga za ubojicom

Policija je ubojstva istraživala više od 10 godina. Ključni pomak dogodio se tek nakon što je 2022. osnovan novi istražni tim u kojem su zajedno radili lokalni i savezni istražitelji.

Istražitelji su se vratili starom opisu koji je policiji još 2010. dala cimerica Amber Costello. Ispričala je da je Costello imala neugodan susret s klijentom te opisala krupnog muškarca koji je izgledao poput "ogra" i vozio Chevrolet Avalanche prve generacije, neuobičajen automobil.

Taj trag, uz DNK i druge dokaze, na kraju ih je doveo do Heuermanna.

Obitelji žrtava godinama su tvrdile da policija nije dovoljno agresivno istraživala slučaj jer su žrtve bile seksualne radnice. S time su se složili i neki stanovnici Long Islanda, koji su govorili da su zgroženi time koliko je dugo trebalo da se dođe do pravde.