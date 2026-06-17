Trup se raspadao pri svakoj misiji, a sustav za uzbunu bio je lažan: Svi tehnički propusti koji su osudili posadu Titana

Kanadski odbor za sigurnost prometa (TSB) objavio je konačno, iznimno oštro izvješće o katastrofalnom potonuću turističke podmornice Titan iz lipnja 2023. godine. Istraga je utvrdila da su stručne pogreške u dizajnu, manjak testiranja, ali i toksična korporativna kultura unutar tvrtke OceanGate izravno doveli do implozije u kojoj je poginulo pet osoba.

Podsjetimo, u lipnju 2023. godine, 6,7-metarska podmornica izrađena od ugljičnih vlakana krenula je prema olupini Titanica na dnu Atlantika. Manje od dva sata nakon zaranja, komunikacija je prekinuta. Nakon dramatične međunarodne potrage, ostaci plovila pronađeni su na morskom dnu, oko 640 kilometara od obale Newfoundlanda. Svi putnici - britanski istraživač Hamish Harding, pakistanski biznismen Shahzada Dawood i njegov 19-godišnji sin Suleman, francuski stručnjak za Titanic Paul-Henri Nargeolet te osnivač tvrtke Stockton Rush - poginuli su u trenu.

Službeno izvješće, objavljeno ove srijede, potvrđuje da se tragedija mogla i morala izbjeći.

Podmornica se raspadala sa svakim novim zaranjanjem

Istražitelji su utvrdili da konstrukcija i testiranje Titana uopće nisu slijedili standardne inženjerske prakse. OceanGate je koristio "inovativan" dizajn s ugljičnim vlaknima, materijalom koji se inače ne koristi za plovila s ljudskom posadom na takvim dubinama.

Pregledom ostataka materijala uočeni su ozbiljni strukturni defekti. Ono što je najgore, tvrtka uopće nije provela adekvatna testiranja na modelu u punoj veličini. Umjesto stotina ili tisuća testnih ciklusa pod ekstremnim pritiskom, što je pravilo u ovoj industriji, OceanGate je odradio minimalan broj zaranja, potpuno ignorirajući činjenicu da je trup podmornice akumulirao mikroskopska oštećenja pri svakom odlasku na dno oceanu, piše britanski Guardian.

Ugljična vlakna su jednostavno popuštala pod stalnim stresom. Iako je Titan uspješno odradio 13 zaranjanja, nakupljena oštećenja učinila su 14. putovanje fatalnim. Prema procjenama istražitelja, trup je potpuno kolabirao i implodirao svega 5,3 sekunde nakon što je posada poslala posljednju tekstualnu poruku na dubini većoj od 3000 metara.

Titan Foto: Afp

Sustav akustičnog monitoringa, koji je trebao alarmirati posadu ako trup počne pucati, uopće nije bio adekvatno testiran i u trenutku katastrofe nije odradio svoju funkciju. K tome, plovilo je ranije pretrpjelo oštećenja pri sudaru s pramcem Titanica 2022. godine, a prije fatalne misije bilo je gotovo godinu dana ostavljeno vani, potpuno izloženo vremenskim nepogodama.

Otkazi stručnjacima koji su upozoravali na opasnost

Osim tehničkih nedostataka, izvješće je ogolilo stravičnu atmosferu unutar same tvrtke OceanGate. Istražitelji navode da je donošenjem odluka upravljalo "grupno razmišljanje" (eng. groupthink) - pritisak prema uniformnosti mišljenja i ekstremna pristranost potvrđivanja vlastitih zabluda.

"Tijekom povijesti poslovanja OceanGatea, zaposlenici sa specifičnim stručnim znanjima napuštali su tvrtku ili su dobivali otkaze nakon što su izrazili zabrinutost za sigurnost ili imali drukčije mišljenje od izvršnog direktora", stoji u službenom izvješću.

Istraga je također upozorila na potpuni izostanaku zakonske regulative u sektoru dubokomorskih istraživanja. OceanGate je operirao u međunarodnim vodama bez ikakvih vanjskih provjera, regulatornih nadzora ili neovisnih certifikata.

Još 2021. godine, kanadski dužnosnici iz Odjela za ribarstvo i oceane pridružili su se jednoj od misija i otkrili frapantne podatke: Titan nije bio odobren niti certificiran od strane bilo kojeg regulatornog tijela, građen je od neprovjerenog materijala, a tvrtka OceanGate uopće nije imala policu osiguranja. Unatoč tome, zbog administrativnih rupa i nedostatka komunikacije među državnim tijelima, nastavili su s radom.

"Životi su ugroženi kada sigurnosni propusti ostanu neriješeni. Godinama pozivamo na stroži regulatorni nadzor u pomorskom sektoru", poručio je Yoan Marier, predsjedavajući kanadskog TSB-a.

Tvrtka OceanGate ugasila je sve svoje operacije i istraživanja mjesec dana nakon tragedije, ostavljajući iza sebe priču o tome kako su bahatost i ignoriranje znanosti odveli petero ljudi u izravnu smrt.