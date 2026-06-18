Njemačka šalje ratne brodove u Hormuz, ali vojni vrh upozorava: "Zadatak je mučan i opasan"

Njemačka vojska (Bundeswehr) započela je s pripremama za potencijalnu, iznimno opasnu misiju čišćenja morskih mina u strateški važnom tjesnacu Hormuz. Ministarstvo obrane u Berlinu objavilo je da su lovac mina "Fulda" i opskrbni brod "Mosel", koji su dosad bili raspoređeni u istočnom Sredozemlju, već rano ujutro prošli kroz Sueski kanal.

Ovi brodovi, s ukupno 140 vojnika, u idućih pet do sedam dana proći će kroz Crveno more prema luci u Džibutiju, gdje će se obaviti konačne pripreme za misiju.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius potvrdio je iz Bruxellesa da se jedinice unaprijed pozicioniraju, no naglasio je da je riječ o "mogućoj" misiji jer ključni uvjeti tek moraju biti ispunjeni. Da bi njemački vojnici krenuli u akciju, potreban je trajni prekid neprijateljstava, međunarodno-pravni temelj, ali i službeno odobrenje Bundestaga koji o tome neće odlučivati prije početka srpnja.

Mine su posvuda, a čišćenje će trajati mjesecima

Podsjetimo, iranska vojska je nakon izbijanja rata krajem veljače potpuno blokirala tjesnac Hormuz i, prema izvješćima, počela sijati morske mine. Ta je blokada paralizirala globalni transport nafte i ukapljenog plina te izazvala eksploziju cijena goriva diljem svijeta. Iako su SAD i Iran potpisali memorandum o prekidu rata, povratak sigurnoj trgovini neće biti ni brz ni jednostavan, piše DW.

"Morske mine je iznimno teško otkriti. Postoje različite vrste: one koje plutaju na površini, one koje su usidrene na dnu ali lebde u sredini i aktiviraju se čim osjete blizinu broda, te one položene na samom morskom dnu. Čak i kada ih lociramo, čišćenje bi moglo trajati tjednima ili mjesecima", upozorila je Nitya Labh, stručnjakinja za pomorsku sigurnost iz londonskog instituta Chatham House.

Vojni analitičari ističu da se točan broj mina uopće ne zna, kao ni točne zone u kojima su posijane, što stvara golemu nesigurnost. Dok se mine mogu postaviti u svega nekoliko sati, njihovo uklanjanje je dugotrajan i mukotrpan proces.

Lovci mina od nemagnetskog čelika i podvodni dronovi

Ipak, čišćenje morskih mina jedna je od najvećih snaga njemačke mornarice koja ima desetljeća prakse u Baltičkom i Sjevernom moru, prostorima s najviše zaostalih eksplozivnih naprava iz dva svjetska rata.

Njemački lovci mina dizajnirani su tako da otkrivaju opasnost, a da sami ne budu detektirani. Budući da mnoge moderne mine reagiraju na magnetsko polje koje stvaraju obični čelični brodovi, trup njemačkih lovaca mina izrađen je od specijalnog nemagnetskog čelika. Uz to, ovi brodovi operiraju u takozvanom "stealth" načinu rada – kreću se iznimno malim brzinama kako buka pogonskih motora i propelera ne bi aktivirala detonaciju.

U operaciji će ključnu ulogu imati besposadni sustavi:

Površinski dronovi " Seehund ": Simuliraju akustične i magnetske signale golemih teretnih brodova kako bi namjerno i kontrolirano aktivirali mine na sigurnoj udaljenosti.

": Simuliraju akustične i magnetske signale golemih teretnih brodova kako bi namjerno i kontrolirano aktivirali mine na sigurnoj udaljenosti. Podvodni dronovi " Seefuchs ": Služe za preciznu identifikaciju i uništavanje mina pod vodom.

": Služe za preciznu identifikaciju i uništavanje mina pod vodom. Mornarički ronioci: Elitne jedinice koje se šalju na teren kada tehnologija zakaže.

Prema riječima francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, oko 20 zemalja već je obećalo konkretan doprinos ovoj međunarodnoj misiji. Stručnjaci ipak upozoravaju da europske sile poput Njemačke, Francuske i Velike Britanije moraju jasno dati do znanja da u ovoj operaciji sudjeluju kao neutralne strane, a ne kao saveznici SAD-a ili Irana. Također, za ulazak u tjesnac nužan je pristanak obalnih država, prvenstveno Irana i Omana.

Dok se čeka početak teških 60-dnevnih pregovora između Washingtona i Teherana o konačnom mirovnom sporazumu, njemački brodovi zasad ostaju u pripravnosti i sudjeluju u EU misiji ASPIDES koja nadzire plovne puteve u Crvenom moru.