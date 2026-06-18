Ukrajinsko oružje koje je ušutkalo rusku Crnomorsku flotu sada dobiva europsku nadogradnju

Ukrajinska industrija projektila ulazi u novu fazu razvoja nakon što je europski obrambeni proizvođač MBDA uključen u rad na sljedećoj generaciji sustava koji je stekao međunarodnu pozornost nakon potapanja vodećeg ratnog broda ruske Crnomorske flote.

Dana 16. lipnja 2026. MBDA i ukrajinska obrambena tvrtka LUCH potpisali su memorandum o razumijevanju, na obrambenom sajmu Eurosatory u Parizu. Dokument definira namjeru suradnje na projektu Neptun 2, novoj generaciji ukrajinske krstareće rakete iz obitelji Neptune.

Sporazum ipak nije proizvodni ugovor. Ne obvezuje nijednu stranu na konkretna financijska ulaganja, rokove, količine proizvodnje ili isporuke. No, njegovo značenje svejedno nadilazi puki formalni okvir, prenosi portal Defence Blog.

Od obalne obrane do strateškog oružja

LUCH je razvio raketu R-360 Neptune nakon ruske aneksije Krima 2014. godine. Djelomično temeljena na sovjetskom sustavu Kh-35, raketa je dobila modernizirane sustave navođenja te je ušla u ograničenu uporabu u Ukrajini 2021. godine, s dometom od oko 280 kilometara.

Njezina uloga dramatično se promijenila u travnju 2022. godine, kada su dvije rakete Neptun pogodile i potopile rusku krstaricu Moskva, vodeći brod ruske Crnomorske flote. Taj događaj postao je jedan od najznačajnijih gubitaka ratnog broda u suvremenoj povijesti i privukao globalnu pozornost ukrajinskom raketnom programu.

Od 2023. godine ukrajinski inženjeri su prilagodili Neptune za napade na kopnene ciljeve, dodajući GPS i infracrveno navođenje uz postojeći sustav za djelovanje protiv brodova. Do 2025. godine ukrajinski su dužnosnici potvrdili borbenu uporabu varijante Dugi Neptun, s prijavljenim dometom do 1000 kilometara i bojnom glavom od 260 kilograma. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istaknuo je da Ukrajina u potpunosti kontrolira to oružje, zbog čega ne podliježe ograničenjima koja ponekad prate oružje isporučeno Ukrajini iz inozemstva.

Uloga MBDA u razvoju Neptun 2 projektila

MBDA, koji je u vlasništvu Airbusa, BAE Systemsa i talijanske obrambewne tvrtke Leonardo, proizvodi sustave poput Storm Shadowa, SCALP-a, rakete zrak-zrak Meteor i protubrodske rakete Exocet. Sjedište tvrtke nalazi se u blizini Pariza, a zapošljava oko 13.000 ljudi u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj i Španjolskoj.

Kombinacija industrijskih kapaciteta MBDA-e i inženjerskog iskustva LUCH-a u dizajniranju, integraciji i proizvodnji složenih oružnih sustava mogla bi ubrzati razvoj i potencijalnu proizvodnju sustava Neptun 2.

MBDA navedeni sporazum predstavlja kao dio šire strategije usmjerene na oružja za dubinske udare, odnosno sustave koji mogu gađati ciljeve duboko iza prvih linija bojišta. Tvrtka je ranije produbila suradnju s ukrajinskim obrambenim sektorom te je 2026. godine ponovno pokrenula proizvodnju raketa Storm Shadow i SCALP nakon 15 godina pauze, navodeći borbena iskustva iz Ukrajine i povećanu europsku potražnju.

Nijedna strana nije objavila tehničke karakteristike projektila Neptun 2, moguće promjene dometa ili bojeve glave, niti vremenski okvir razvoja. Memorandum ipak jasno ukazuje na smjer, a to je jačanje ukrajinskih sposobnosti za djelovanje na velikim udaljenostima kroz suradnju s europskim industrijskim partnerom, u kontekstu rata koji sada ulazi u petu godinu.