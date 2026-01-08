VIDEO Procurila snimka Hrvata koji je ubio konduktera kako divlja po trgovini

Marin Jelenić, 36-godišnji hrvatski državljanin koji je uhićen u gradu Desenzano del Garda pod sumnjom za brutalno ubojstvo konduktera Alessandra Ambrosija 5. siječnja u Bologni, nalazi se u zatvoru u Brescii. U tijeku je ročište za Jelenića, a bolonjsko tužiteljstvo Jelenića tereti za ubojstvo uz dvije otegotne okolnosti, da je zločin počinjen iz zlonamjernih pobuda te da se dogodio unutar ili u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora.

Bijeg osumnjičenog završio je u Desenzanu del Gardi nakon potrage, koja je trajala nešto više od 24 sata. Jelenić je uhićen na željezničkom kolodvoru, a u trenutku uhićenja kod sebe je imao dva noža. Policija će provesti vještačenje kako bi se utvrdilo radi li se o oružju kojim je kondukter ubijen.

Prema dosad utvrđenim informacijama, Alessandro Ambrosio izboden je sleđa na parkiralištu zapadnog dvorišta bolonjskog kolodvora, u prostoru namijenjenom zaposlenicima. Napad se dogodio oko 17:55, a okolnosti upućuju na iznenadan i brz napad nakon kojeg je žrtva preminula. U trenutku napada u uskoj ulici koja povezuje perone s parkiralištem nije bilo drugih osoba.

Iako sigurnosne kamere nisu izravno snimile sam čin ubojstva, snimke pokazuju muškarca s kapuljačom, za kojeg je kasnije potvrđeno da je Jelenić, kako prati žrtvu, ubrzava korak i približava se mjestu napada, a potom se udaljava i vraća prema kolodvoru. Tužiteljstvo u Bologni smatra da prikupljeni dokazi jasno upućuju na Jelenića kao jedinoga mogućeg počinitelja.

Nakon ubojstva osumnjičenik je pobjegao vlakom prema Milanu. Zbog agresivnog ponašanja i putovanja bez karte izbačen je iz vlaka u Fiorenzuoli, gdje ga je policija identificirala i pustila jer u tom trenutku još nije bio povezan sa zločinom. U Milano je stigao oko 22:40, a sigurnosne kamere zabilježile su ga na trgu ispred Glavnog kolodvora. Potom se tramvajem odvezao do bolnice Niguarda, gdje je noć proveo u čekaonici, nakon čega je autobusom otišao u Desenzano. Ondje je kupio kartu za Tarvisio i Villach.

"Njegovo ponašanje bilo je sumnjivo policijskoj patroli, koja ga je locirala i zaustavila u blizini kolodvora u Desenzanu", izjavio je načelnik policije u Bresciji Paolo Sartori i dodao da je uhićenje provedeno uz sve potrebne mjere opreza nakon što je izdana nacionalna tjeralica.

Talijanski mediji objavili su novu Jelenićevu snimku, koja je nastala u središtu Udina 18. listopada. Na njoj se vidi kako je divljao u supermarketu nakon što ga je zaposlenik vidio kako pokušava ukrasti nekoliko piva, koje je stavio u ruksak. Incident su snimile nadzorne kamere.

Voditelj trgovine Alfredo Vasto šokirao se kada je na vijestima prepoznao napadača. "Kad sam ga prepoznao, osjetio sam velik strah", izjavio je za talijanske medije i dodao: "Mogao sam i ja umrijeti."

Jelenić se trenutačno nalazi u zatvoru u Brescii, a prije zločina već mu je bio izdan desetodnevni nalog za protjerivanje iz Italije. Prema podacima iz naloga za uhićenje, Jelenić je već prije više puta zatečen s noževima na željezničkim kolodvorima, uključujući Bolognu u prosincu 2025. i lipnju 2023. godine. Prošlog svibnja osuđen je u Vercelliju zbog napada, pružanja otpora službenoj osobi i nepoštivanja suda.