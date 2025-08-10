Požar na obroncima slavnog vulkana: U pomoć pozvani vatrogasci iz drugih dijelova države

Vatrogasci se u nedjelju bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.

Vatrogasci su na terenu u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.

Stiže pomoć iz drugih dijelova Italije

Pozvana je i pomoć iz drugih dijelova Italije, prenosi France Presse.

"Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjega", priopćio je u subotu park.

Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 tisuća ljudi, stoji u njegovim statistikama.

Dim požara u nedjelju se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.