Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Osuda operacije

VIDEO Venezuela: "Američka zapljena tankera je očita krađa i čin međunarodnog piratstva"

Piše Hina, 11. prosinca 2025. @ 07:45 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Vojnici SAD-a preuzeli su kontrolu nad brodom u Karibima.
Najčitanije
  1. Sreten Jocić - Joca Amsterdam
    JOCA AMSTERDAM

    Zloglasni kriminalac dobro poznat hrvatskoj javnosti iznenada pušten na slobodu
  2. Molitelji u Zagrebu
    Što mislite?

    ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
  3. Nestala Teodora Demaku
    nema mobitel

    Nestala Teodora (14) u Zagrebu: "Svaka informacija može biti presudna"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Tragedija u Slavonskom Brodu: Migranti stradali tijekom prelaska Save, ima poginulih
11 ozlijeđenih
Tragedija u Slavonskom Brodu: Migranti stradali tijekom prelaska Save, najmanje jedna osoba poginula
Zbogom, Calibri: Trumpov ministar naredio korištenje fonta Times New Roman, objavljen i razlog
Mala, ali btina promjena
Zbogom, Calibri: Trumpov ministar naredio korištenje fonta Times New Roman, objavljen i razlog
WSJ: Trump planira američka ulaganja u Rusiju, obnavljanje dotoka nafte u Europu
Wall Street Journal
Otkriveno što Trump planira u Rusiji i Europi
Venezuela zapljenu tankera od strane SAD-a nazvala "krađom" i "piratstvom"
Osuda operacije
VIDEO Venezuela: "Američka zapljena tankera je očita krađa i čin međunarodnog piratstva"
Novi zakon EU-a otežat će skrivanje dohodaka i imovine
Novi zakon EU-a
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati važan podatak
Gustavo Petro odgovorio na optužbe Donalda Trumpa: "Loše je informiran"
Petro odgovorio na optužbe
Trump označio novu metu: "Ti si idući!"
Joca Amsterdam pušten na uvjetnu slobodu
JOCA AMSTERDAM
Zloglasni kriminalac dobro poznat hrvatskoj javnosti iznenada pušten na slobodu
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Na području Španskog nestala 14-godišnja djevojčica
nema mobitel
Nestala Teodora (14) u Zagrebu: "Svaka informacija može biti presudna"
Inspektorat zatvorio gradilište stambeno-poslovne zgrade u Dubrovniku
MEGALOMANSKI PROJEKT
Drama na obali! Inspektorat zatvorio gradilište megalomanske zgrade, a radovi skoro gotovi: "Hrvatska posla"
Povijesna odluka: Danska službeno označava SAD kao prijetnju
PRVI PUT U POVIJESTI
Šokantno izvješće europske zemlje: "Sjedinjene Države su sigurnosna prijetnja, ne isključuju upotrebu vojne sile"
U Rijeci poskupljuje odvoz smeća
Šok za dio građana
Drastično poskupljenje od nove godine: "Ispada da je skuplje od vode!"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Na području Španskog nestala 14-godišnja djevojčica
nema mobitel
Nestala Teodora (14) u Zagrebu: "Svaka informacija može biti presudna"
Povijesna odluka: Danska službeno označava SAD kao prijetnju
PRVI PUT U POVIJESTI
Šokantno izvješće europske zemlje: "Sjedinjene Države su sigurnosna prijetnja, ne isključuju upotrebu vojne sile"
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Ljubavna priča Jamesa Camerona i Suzy Amis
punili medije svojom vezom
Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
Wellness influencerica Stacey Warne umrla od teškog gubitka krvi nakon poroda kod kuće
ogromna tragedija
Strašno! Influencerica preminula nakon poroda kod kuće, objavljen je uzrok smrti
zdravlje
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Dermatitis uha: Je li kriv nakit, slušalice ili gljivice? Evo kako prepoznati pravi uzrok!
Čest kožni problem
Dermatitis uha: Je li kriv nakit, slušalice ili gljivice? Evo kako prepoznati pravi uzrok!
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Znanje nije Google – ovaj kviz pokazuje tko zaista zna
Pokažite što znate!
Znanje nije Google – ovaj kviz pokazuje tko zaista zna
tech
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Srušen mit njegova uzroka
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Ova životinja imala je 100 godina još dok je Shakespeare bio živ, a njezina vrsta u sebi krije pravu tajnu dugovječnog života
Stara više od 500 godina!
Ova životinja imala je 100 godina još dok je Shakespeare bio živ, a njezina vrsta u sebi krije pravu tajnu dugovječnog života
sport
Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa nakon poraza od Manchester Cityja
Teška situacija
Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa nakon poraza od Cityja
Legenda se naklonila Modriću: Real bez njega je kao muha bez glave
ne znaju kuda bi
Legenda se naklonila Modriću: Real bez njega je kao muha bez glave
Veliki udarac za Hajduk: Garcia ostao bez Zvonimira Šarlije do kraja godine
Gomilaju se ozljede
Novi udarac za Hajduk: Garcia ostao bez još jednog udarnog prvotimca do kraja godine
tv
MasterChef: Gastroiluzije s potpisom bivšeg kandidata MasterChefa izazvat će pravo oduševljenje!
WOW!
Gastroiluzije s potpisom bivšeg kandidata MasterChefa izazvat će pravo oduševljenje!
U dobru i zlu: Mislio je da glumi uvjerljivo, ali istina je isplivala brže nego što je očekivao
U DOBRU I ZLU
Mislio je da glumi uvjerljivo, ali istina je isplivala brže nego što je očekivao
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Postoji šansa da mu ponovno pomogne – što bi mogao tražiti zauzvrat?
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
3 jednostavna napitka koja vraćaju volju za životom nakon obilnog ručka
Sačuvajte za blagdane
3 jednostavna napitka koja vraćaju volju za životom nakon obilnog ručka
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, priprema je zapravo vrlo jednostavna
sve
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa nakon poraza od Manchester Cityja
Teška situacija
Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa nakon poraza od Cityja
Legenda se naklonila Modriću: Real bez njega je kao muha bez glave
ne znaju kuda bi
Legenda se naklonila Modriću: Real bez njega je kao muha bez glave
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene