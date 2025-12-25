FOTO/VIDEO Velika akcija policije: Uhićenja u tri države, pronađeni skupocjeni satovi i automobili, novac...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organiziranog kriminala, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu, kao i kriminalističkom policijom i Javnim tužiteljstvom u Beču u Austriji, na teritoriju Beograda i Bora, uhitili su organizatora kriminalne grupe A. P. (39) iz Beograda, članove kriminalne grupe M. Đ. (49) i B. S. (35) iz Bora, dok je suorganizator D. S. (45) uhićen u Španjolskoj, prilikom ulaska na aerodrom u Madridu.

Zaplijenjeni skupocjeni satovi i automobili: Razbijena kriminalna grupa koja je uzgajala i prodavala marihuanu, uhićenja u tri države - 3 Foto: MUP Republike Srbije

Na teritoriju Austrije uhićena su četiri člana ove kriminalne grupe i to S. M. (1985), S. S. (1973), B. R. (1974) i M. T. (1990) iz Bora.

Tijekom ove akcije, na teritoriju Beča, zaplijenjena su tri velika laboratorija s marihuanom u svim fazama uzgoja, u kojima je pronađeno više tisuća stabala odrasle marihuane i 75 kilograma sušene marihuane spremljene za dalju prodaju. Prilikom pretrage na nekoliko lokacija, pronađena je veća količina novca, kao i skupocjeni satovi i vozila, javlja Nova.rs.

Sumnja se da su A. P. i D. S. formirali kriminalnu mrežu koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom marihuane i prodajom na teritoriji Austrije i Srbije.



U skladu s njihovom organizacijom, niže rangirani članove ove kriminalne grupe odlazili su u Austriju gdje su, kako se sumnja, M. Đ. i B. S. obavljali logističke poslove, obuku i iznajmljivanje kuća i stanova u kojima su formirali laboratorije za uzgoj marihuane, koju su potom pakirali i prodavali na teritoriju Srbije, Sjeverne Makedonije i Austrije.

Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenima uhićenim u Srbiji određeno je zadržavanje do 48 sati i, uz kaznenu prijavu, bit će predani u Više javno tužiteljstvo u Beogradu.

