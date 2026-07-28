Traje nadljudska borba s "požarom stoljeća", a svi strahuju od onoga što tek dolazi u Europu ovih dana

Francuski vatrogasci nastavljaju s naporima da obuzdaju velike šumske požare u blizini Bordeauxa uoči novog toplinskog vala, a predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je manji od dva požara stavljen pod kontrolu.
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Veći požar i dalje predstavlja poteškoću za hitne službe, rekao je Macron tijekom posjeta stožeru operacije u Bordeauxu u ponedjeljak navečer.
"Pobijedit ćemo u ovoj borbi za zaštitu stanovništva", rekao je, pohvalivši "izvanredan rad" obavljen na zaštiti civila.
Požar u Francuskoj
Foto:
Afp
Oko 2500 vatrogasaca, 18 protupožarnih zrakoplova i 1500 vojnika raspoređeno je u regiji, uz podršku hitnih službi i opreme iz cijele Francuske i inozemstva.
Vatrogasci su u ponedjeljak očistili brojne protupožarne puteve kroz šume u nastojanju da spriječe daljnje širenje plamena.
Više od 220.000 ljudi evakuirano je u regiji od srijede, uključujući mnoge turiste.
Požar - 2
Foto:
Dnevnik Nove TV
Vlasti su priopćile da će daljnji razvoj vremena, uključujući pojavu vjetra i vrućine, biti važan čimbenik u naporima gašenja požara.
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez pozvao je ljude da izbjegavaju putovanja u pogođenu regiju Gironde, naglašavajući da opasnost još nije prošla.
Vlasti su zabrinute da bi novi toplinski val, koji se predviđa za utorak, mogao pogoršati uvjete.
Požar - 1
Foto:
Dnevnik Nove TV
Požari su se proširili na 15 kilometara od Bordeauxa i uništili su oko 42 000 hektara šuma i šikare, površinu od 420 četvornih kilometara.
Međutim, vatrogasci su uspjeli spriječiti daljnje širenje požara od nedjelje navečer, a vlasti su izjavile da se situacija stabilizirala.