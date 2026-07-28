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Liječenje sljepoće

Revolucionarni implantat vraća nadu milijunima s teško oštećenim vidom

PišeB. V., 28. srpnja 2026. @ 14:30 komentari
Sustav PRIMA
Sustav PRIMA Foto: Science Corporation
Revolucionarni minijaturni implantat i pametne naočale vraćaju izgubljeni vid pacijentima s teškim oštećenjem mrežnice te im ponovno omogućuju čitanje i znatno kvalitetniji svakodnevni život. Njegova primjena sad je odobrena i u Europskoj uniji.
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