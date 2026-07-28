Revolucionarni implantat vraća nadu milijunima s teško oštećenim vidom

Uređaj manji od glavice pribadače postao je prvi odobreni implantat mrežnice oka koji osobama s gubitkom središnjeg vida može vratiti dovoljno vida za čitanje.

Sustav PRIMA, koji je razvila američka tvrtka Science Corporation iz Alamede u Kaliforniji, dobio je europsko odobrenje za primjenu u osoba s geografskom atrofijom. Riječ je o nepovratnom obliku suhe dobno uvjetovane makularne degeneracije, od koje u svijetu boluje oko osam milijuna ljudi. Bolest uništava stanice makule, područja mrežnice odgovornog za jasan vid, ravno ispred sebe.

Kako sustav radi?

Kirurzi ugrađuju navedeni implantat ispod mrežnice. Naočale opremljene kamerom snimaju i obrađuju slike, a zatim ih bliskim infracrvenim svjetlom projiciraju na implantat. Budući da ljudsko oko ne vidi tu valnu duljinu, postupak ne ometa preostali vid pacijenta.

Implantat pretvara infracrveno svjetlo u električne impulse koji podražuju bipolarne stanice mrežnice. Te stanice najčešće nisu oštećene makularnom degeneracijom. Sustav tako zaobilazi oštećene štapiće i čunjiće te omogućuje prijenos električnih signala do mozga. Naočale pak izravno pretvaraju svjetlost u električnu energiju, pa im nije potrebno kabelsko napajanje.

"Implantat PRIMA iznimno je postignuće", rekao je za New Scientist neovisni stručnjak Sunir Garg iz očne bolnice Wills Eye u Philadelphiji. Istaknuo je da dva lijeka odobrena u SAD-u, koja se daju injekcijom u oko, mogu usporiti geografsku atrofiju, ali ne mogu vratiti već izgubljeni vid.

Posljedice postupka ugradnje implantata su prolazne

U manjem istraživanju objavljenom u listopadu prošle godine oko 80 posto sudionika ponovno je steklo središnji vid i poboljšalo oštrinu vida. Frank Brodie iz tvrtke Science Corporation rekao je da su korisnici sustava postigli vidnu oštrinu od 20/160, dok se u SAD-u pragom sljepoće smatra vrijednost od 20/200.

Većina neželjenih posljedica bila je povezana s kirurškim zahvatom ugradnje implantata i povukla se u roku od dva mjeseca. Pacijenti su nakon toga prolazili obuku o pravilnom položaju glave, poravnanju zjenice i uporabi naočala s ugrađenom kamerom.

Početak komercijalne primjene

Oznaka CE za sustav PRIMA dopušta njegovu uporabu u Europskoj uniji i Velikoj Britaniji. Science Corporation očekuje da će prvi komercijalni zahvati uskoro početi u Njemačkoj, a poslije tijekom godine i u Velikoj Britaniji. Američki regulatori dodijelili su sustavu PRIMA statuse inovativnog medicinskog proizvoda i medicinskog proizvoda za humanitarnu uporabu.

Garg je upozorio da su ipak potrebna veća istraživanja i dugoročni podaci o sigurnosti tog implantata. Znanstvenici također ispituju bi li PRIMA mogla pomoći osobama sa Stargardtovom bolešću.