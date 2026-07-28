Pakao se vraća: Temperature idu do 45 stupnjeva, pogledajte gdje će biti najgore

Dok se srpanj bliži kraju, velikom dijelu Europe prijeti novi, četvrti toplinski val ove sezone, koji bi, prema meteorološkim prognozama, mogao biti jedan od najintenzivnijih dosad. Sinoptičari upozoravaju da će snažna toplinska kupola zahvatiti zapadnu, središnju i južnu Europu te donijeti ekstremno visoke temperature, koje bi na pojedinim područjima mogle dosegnuti čak 45 Celzijevih stupnjeva.

U atmosferi se razvija izrazito snažan sustav visokog tlaka, poznat kao omega-blok, koji će omogućiti prodor vrlo vrućeg zraka iz Sahare duboko u europsko kopno. Meteorolozi upozoravaju da bi temperaturne anomalije mogle biti među najizraženijima otkad postoje mjerenja.

Najviše temperature očekuju se na Pirenejskom poluotoku i u Francuskoj, gdje će živa u termometru lako prelaziti 40 °C, a lokalno bi mogla dosegnuti i 45 °C. Kako se toplinska kupola bude premještala prema istoku, ekstremna vrućina zahvatit će Njemačku, zemlje Beneluksa, Italiju, Mađarsku te velik dio Balkana.

Meteorolozi ističu da će iznimno vruća i suha zračna masa iz Sahare zahvatiti gotovo sve slojeve atmosfere, zbog čega bi mogli biti srušeni brojni temperaturni rekordi. Dugotrajna stabilnost atmosfere dodatno će pojačati učinak toplinskog vala.

Osim nesnosnih dnevnih temperatura, problem će predstavljati i vrlo tople noći. U mnogim područjima minimalne temperature neće se spuštati ispod 24 do 28 °C, što će otežati oporavak organizma od dnevne vrućine. Takve tropske noći značajno povećavaju rizik od toplinskog stresa, osobito kod starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika, piše Severe-weather.

Raste opasnost od požara

Dugotrajna suša i vrlo niska vlažnost zraka dodatno povećavaju opasnost od šumskih požara. Najkritičnije stanje očekuje se u Španjolskoj i južnoj Francuskoj, no kako se toplinski val bude širio prema središnjoj Europi, povećavat će se i rizik od požara u drugim državama.

Meteorolozi upozoravaju da će relativna vlažnost zraka na pojedinim područjima pasti ispod 20 posto, što stvara iznimno povoljne uvjete za brzo širenje požara.

Što je toplinska kupola?

Toplinska kupola nastaje kada se nad velikim područjem zadrži snažno polje visokog tlaka koje djeluje poput poklopca. Ono sprječava izmjenu zraka, zadržava toplinu pri tlu i omogućuje njezino dodatno nakupljanje iz dana u dan.

Takvi vremenski uvjeti mogu potrajati više dana ili čak tjedana, a posljedica su dugotrajne ekstremno visoke temperature, suša i povećana opasnost od požara.

Ozbiljni zdravstveni rizici

Stručnjaci upozoravaju da ekstremna vrućina predstavlja jednu od najvećih prirodnih prijetnji ljudskom zdravlju. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, ali i od srčanih i moždanih udara te pogoršanja kroničnih bolesti.

Posebno su ugroženi stariji građani, mala djeca, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenom. Dodatni problem predstavljaju tropske noći tijekom kojih se organizam ne može dovoljno rashladiti, što višestruko povećava opterećenje za ljudsko tijelo.

Ako se aktualne prognoze ostvare, Europa bi početkom kolovoza mogla doživjeti jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina, s temperaturama koje će u mnogim državama prelaziti 40 Celzijevih stupnjeva.