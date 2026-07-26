Stižu paklene vrućine, vatrogasci poslali apel građanima: Nikako ne radite ove greške i ne ostavljajte djecu u autu ni na minutu

Zbog najavljenog novog toplinskog vala koji će ponovno zahvatiti Hrvatsku, drastično rastu šanse za izbijanje požara na otvorenom prostoru. Hrvatska vatrogasna zajednica stoga je izdala posebna upozorenja i savjete za građane kako svojom nepažnjom ne bi izazvali katastrofu.

Nakon mjesec dana u kojima su zabilježena 33 požara duž obale i otoka te ostvareno više od 2500 sati letova zračnih snaga, opasnost s novim porastom temperatura ponovno raste. O trenutnom stanju na terenu i ključnim pravilima u javljanju iz Zadra za Dnevnik Nove TV govorio je vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Iskra i jak vjetar na dehidriranu vegetaciju znače katastrofu

Zapovjednik Rudić pojasnio je kako ekstremno visoke temperature izravno pridonose širenju i nastanku požara jer isušuju vegetaciju. Na tako dehidriranom terenu i najmanja iskra uz jak vjetar može uzrokovati požar koji se širi iznimnom brzinom.

"Pozivam građane da se pridržavaju zabrane spaljivanja na otvorenom prostoru i paljenja bilo kakve vatre izvan za to predviđenih ložišta. A kada do požara dođe, da odmah nazovu vatrogasce na broj 193 ili policiju na 192", naglasio je Rudić.

Iako vatrogasci nisu zaduženi za službeno utvrđivanje uzroka, Rudić napominje kako je u većini slučajeva na otvorenom prostoru krivac upravo ljudski faktor. Pritom se rijetko radi o namjeri, a u jako velikoj mjeri o čistoj nepažnji.

Ipak, svijest građana iz godine u godinu raste. "Primjećujemo da je kultura i svijest građana jako povećana. Puno su odgovorniji, a poglavito na otocima gdje su ljudi izuzetno svjesni opasnosti od nastanka požara pa se pravila jako dobro pridržavaju", dodao je zapovjednik.

Što učiniti ako primijetite dim i zašto ne treba uspoređivati Hrvatsku s Francuskom?

U slučaju da građani uoče požar ili dim, ključno je odmah obavijestiti nadležne službe te se distancirati. "Potrebno je odmah nazvati vatrogasce ili policiju, obavijestiti o nastanku požara i udaljiti se na sigurnu udaljenost te pričekati dolazak vatrogasnih postrojbi. Pritom je važno operaterima dati sve informacije koje zatraže", poručio je Rudić, dajući do znanja da se građani ne bi trebali sami upuštati u gašenje požara otvorenog prostora.

Osvrnuo se i na katastrofalne požare koji trenutačno haraju Francuskom, istaknuvši zašto ih je nezahvalno uspoređivati s našom situacijom.

"Bordeaux je udaljen 1600 kilometara od Zadra, tako da bi bilo neumjesno da komentiram požare na kojima nisam bio. Svaki je požar drugačiji i svaka intervencija je drugačija. Ali svakako je na svakom požaru isto najbitnija prva reakcija, prvi udar. Dakle, ići na požar sa svim raspoloživim sredstvima, s jako puno snaga i nastojati ga ugasiti u što kraćem vremenu", objasnio je.

Nema opuštanja: "Nismo ni na polovici požarne sezone"

Nedavni pad temperatura i kiša koja je pala na području Zadarske županije pomogli su vatrogascima jer je dehidrirana vegetacija dobila nešto vlage, pa se vatra nije širila velikom brzinom.

Unatoč tome, vatrogasci na tom području bilježe intervencije svakodnevno te su dosad imali oko 106 požara na otvorenom. Svi su ugašeni u vrlo kratkom roku, pri čemu je pomoć zračnih snaga tražena u samo dva slučaja.

"Nema opuštanja, mi još nismo ni na polovici požarne sezone - to je kalendarski negdje oko 1. kolovoza. Tako da i dalje ostajemo u pojačanom režimu rada i požari otvorenog prostora ostaju nam primarni fokus", zaključio je zapovjednik Rudić.

Hrvatska vatrogasna zajednica uz sve ovo poslala je i posebno upozorenje roditeljima: zbog ekstremno visokih temperatura djeca se za vrijeme toplinskog vala nikada ne smiju ostavljati u zaključanim automobilima, pa ni na samo nekoliko minuta.