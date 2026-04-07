Vance stigao u susjedstvo pa žestoko kritizirao Europsku uniju. S pozornice je nazvao Trumpa, a kad se javio...

Američki potpredsjednik JD Vance ⁠u utorak je kritizirao "sramotno" miješanje EU u mađarske izbore, unatoč tome što je sam otvoreno podržao premijera Viktora Orbana, bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina, nekoliko dana uoči izbora.

Do Vanceova posjeta Budimpešti došlo je uoči nedjeljnih izbora za koje nezavisne ankete pokazuju da bi Orban mogao izgubiti.

Dolazak u Mađarsku što je rijetki slučaj potpore nekog aktualnog američkog dužnosnika, naznačio je koliko je za Trumpa važan reizbor mađarskog političkog veterana.

Posjet je prekršio tradiciju prethodnih američkih predsjedničkih administracija da otvoreno ne zagovaraju jednu stranu na izborima u inozemstvu, posebno kad je u pitanju vlada koja je održavala bliske veze s Putinom.

Reuters naglašava da se zasad ne može zaključiti hoće li Vanceova javna potpora osnažiti Orbanovu kandidaturu.

No Vance je još jednom odigrao poznatu ulogu, kritizirao je Bruxelles u vrijeme sve većih transatlantskih tenzija zbog Trumpova rata protiv Irana, kritika Ukrajine i prijetnji o povlačenju iz NATO saveza te preotimanju Grenlanda od Danske.

"Ono što se dogodilo usred ove izborne kampanje jedan je od najgorih primjera stranog izbornog miješanja koje sam ikad vidio ili o kojem sam ikad čitao", rekao je Vance na konferenciji za medije.

"Birokrati u Bruxellesu pokušali su uništiti mađarsko gospodarstvo. Pokušali su Mađarsku učiniti manje energetski nezavisnom. Pokušali su povećati troškove mađarskim kupcima, a učinili su to jer mrze ovog čovjeka (Orbana)."

Otkad je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, Europska unija pokušava drastično smanjiti korištenje ruske nafte i plina, čemu se Budimpešta žestoko protivi.

Glasnogovornica Europske komisije rekla je da bi "povratak uvozu iz Rusije, od vrlo nepouzdanog dobavljača koji vodi brutalan rat protiv Ukrajine, bio strateška pogreška."

"Izbori su isključiva odluka građana", dodala je glasnogovornica.

Europa je i ranije kritizirala Vancea, posebno zbog govora u Munchenu 2025. godine u kojem je optužio mnoge vlade na kontinentu da cenzuriraju slobodu govora i da ne uspijevaju obuzdati imigraciju.

Opozicija upozorila na "strano miješanje"

Vanceov posjet privukao je kritike o "stranom miješanju" u Mađarskoj od glavnog Orbanova protukandidata Petera Magyara, čija bi stranka desnog centra Tisza, kako tvrde nezavisne ankete, mogla pobijediti Orbanov Fidesz.

"Ovo je naša zemlja, napisao je Magyar na X-u. "Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu, piše se na mađarskim ulicama i trgovima."

Vance, koji se pridružio Orbanu na predizbornom skupu nazvao je Trumpa s pozornice i uspio ga dobiti iz drugog pokušaja. Vance je držao mobitel na mikrofonu, dok je Trump podržao Orbana na "fantastičnom poslu".

Američki potpredsjednik opisao je savez između dvojice čelnika kao "moralnu suradnju" te je rekao publici da "želimo da donesete odluku o svojoj budućnosti bez miješanja izvanjskih snaga koje vas prisiljavaju ili vam govore što da činite."

Orban, koji se bori s dosad najtežim pokušajem reizbora u 16 godina na vlasti, pohvalio je "zlatno doba" u odnosima između Mađarske i SAD-a pod Trumpovim vodstvom.

Vance se u nekim trenucima činio uvjerenijim u Orbanove izborne mogućnosti nego mađarski čelnik, ističe Reuters. U jednom trenutku, tijekom zajedničke konferencije za medije, Vance je predvidio Orbanovu pobjedu, dok mimika i gestikulacija mađarskog premijera koji su uslijedili nisu ukazivali da je u to uvjeren.