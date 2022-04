Već više od dva tjedna financijska prijestolnica Kine, Šangaj, u strogoj je karanteni. Oko 26 milijuna ljudi zatvoreno je u stanovima, sada već i s problemom nedostatka hrane, ne usude se izaći van zbog straha od mogućih uhićenja.

''Sada je 16. dan naše karantene u Šangaju. Danas je ključna stvar o kojoj razmišljamo hrana. Nije nam dozvoljeno izlaziti iz stana, pa je dostava jedini način na koji možemo nabaviti hranu. Ustao sam jučer u 6 sati pokušavajući doći do bilo kakve dostave, ali cijeli dan ništa nije bilo dostupno'', napisao je na Twitteru odvjetnik koji kao stranac živi i radi u Šangaju.

Unatoč svim problemima s kojima se suočavaju, oni koji ne smiju napuštati stanove još su i sretnici jer, nasuprot njima, oni koji su pozitivni na COVID prisiljeni su na premještaj u tzv. karantenske kampove. Tamo je smješteno na tisuće stanovnika grada, a njima i testiranjima bavi se čak 38.000 zdravstvenih djelatnika koje je kineska vlast poslala u Šangaj. Grad su zatvorili u pokušaju da postignu tzv. COVID Zero. Testiranja se provode svaki dan.

U očaju zbog zaključavanja i nedostupnosti hrane ljudi se okupljaju na prozorima zgrada s kojih viču: ''Nemamo hrane'', ''Umrijet ćemo od gladi''...

In #China, agonized locals in some residential district in #Shanghai totalitarian lockdown screamed in horror "we are starving to death" "we haven't eaten for a very long time" "we are really starving to death". @SolomonYue pic.twitter.com/Yy1rB9pSKd — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) April 5, 2022

Jedan je stanovnik u znak prosvjeda na balkon izvukao svoj prazan hladnjak.

Zabilježeni su i tragičniji događaji. Ljudi u očaju skaču s balkona i prozora. Videa koja kruže društvenim mrežama prate tvrdnje da su pojedinci skočili u smrt iz očaja zbog gubitka posla izazvanog strogim lockdownom. One koji se iz očaja ipak upute vani u potrazi za hranom love tzv. ''veliki bijeli'', pripadnici sigurnosnih snaga koji svoj nadimak duguju bijelim zaštitnim odijelima koje nose. Oni su na ulicama danju i noću i uhićuju sve koji se usude prekršiti karantenu, često ih i pretuku, piše NYPost.

#Shanghai, a starving man took a risk to drive out to get foods, but stopped by police & exchanged quarrel. Unexpectedly, all the residents in the community gave him the shout out with cheers because they are just as hungry as him. pic.twitter.com/Y3Pm4MQNxe — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) April 9, 2022

U karantenskim kampovima često nedostaje osnovnih potrepština. U njima se ljudi bore oko ograničenih zaliha deka, vode i hrane.

Shanghai Covid Quarantine facility. They are treating people like cattle. I'm living in lockdown. Little to no access to food or medical care. This is just wrong! End this lockdown! #Shanghai #lockdown # pic.twitter.com/GEhOGvpB4C — Aaron (@mydryWAP) April 10, 2022

Nitko nije izuzet od pravila karantene, mala djeca odvajaju se od roditelja nakon pozitivnog testa. Videosnimke koje se mogu pronaći na društvenim mrežama ostavljaju bez teksta, a dimenzije ljudske patnje koje je na njima moguće vidjeti riječima jednostavno ne možete opisati. Među njima je i jako puno prikaza brutalnosti COVID radnika, koji ne štede ni roditelje s malom djecom, ali ni starije osobe. Posebno nije lako onima koji trebaju medicinsku njegu ili pomoć.

#China #shanghai A human tragedy under the closed city of Shanghai The indifference of hospitals and doctors when faced with dying patients seeking advice pic.twitter.com/I3UbasqmC0 — XIE,WUWEI 谢吴伟 (@traveller354) April 9, 2022

In #Shanghai, Covid workers brutalized an old couple, their daughter (in black coat) trying to beg them to stop beating was also knocked down & groaned in agony. pic.twitter.com/mQGDk2NbBB — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) April 11, 2022

Na nedavno pitanje zašto je Kina odbila priznati da je COVID sada endemičan, visoki dužnosnik Nacionalne zdravstvene komisije te zemlje jednostavno je rekao: "Ako sada zaustavimo sve mjere suzbijanja, to znači da su svi prethodni napori bili uzaludni."

Prema pisanju Reutersa, Kina će ipak u pojedinim dijelovima ublažavati mjere unatoč tome što se broj novozaraženih ne smanjuje. Nije još jasno kako će se, kojim tempom i na koji način ublažavati mjere, ali korak je to koji je probudio nadu stanovništvu da će se situacija ipak promijeniti na bolje. No pritisak očajnih ljudi, koji su zatvoreni više od dva tjedna, bez hrane i lijekova, iz dana u dan sve je veći, a društvenim mrežama širi se sve više zastrašujućih videa. Počeli su i prosvjedi na ulicama, a ljudi se, unatoč prijetnji uhićenjima, sve više protive suludim ograničenjima.

The situation in Shanghai is scary. Reports of millions struggling to feed themselves, elderly unable to access medicine, videos of small riots breaking out circulating on social media. Many households relying on inadequate govt food deliveries. pic.twitter.com/bW1ixaTu7O — Michael Smith (@MikeSmithAFR) April 8, 2022

Unatoč kineskoj cenzuri i neprestanim upozorenjima tamošnje vlade o ''zabrani širenja glasina'', brojni ipak dijele postove koristeći VPN-ove za pristup blokiranim internetskim stranicama poput Twittera.