Novi papa Lav XIV. izabran je na konklavi u četvrtak, a već sljedećeg dana prigrlili su ga vjernici diljem svijeta.

Oduševljenje je izazvao svojim porukama, mirnoćom i blagošću koju je pokazao. Sa svih strana stižu reakcije, emocije ushićenja, nade i velikih očekivanja od novog poglavara Katoličke Crkve koja će u njegovu pontifikatu tražiti ono što je u prvoj poruci rekao - mir i zajedništvo.

Uživo iz Vatikana, prvi dan nakon što je izabran papa pratila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Komentirala je papinu propovijed kardinalima i poruke koje se iz toga daju iščitati.

"Papina propovijed imala je uporište u dnevnom evanđelju. Čini mi se da je u središte propovijed stavio rečenicu "što govore ljudi, tko je sin čovječji". Ona je zanimljiva zato što proizvodi dva oprečna stava", kazala je Petrović.

Istaknula je kao bitno i činjenicu što je papa Lav XIV. u svojem pozdravnom govoru imao ispred sebe papir s kojeg je čitao.

"On time poručuje da neće biti nevidljivi papa, da će biti jako aktivan i vrlo strukturiran i jasan, s vrlo jasnim narativima u svojim homilijama koji se neće moći interpretirati na različite načine", rekla je.

Petrović je komentirala i presedan kada je u petak ujutro Vatikan objavio snimku novog Svetog Oca samo nekoliko trenutaka nakon što je izabran što nikada do sada nije bilo prikazano.

"Svako papinstvo ima svoje vrijeme, a crkva se sve više okreće prema svijetu. Koriste pritom i medije kao sredstvo komunikacije. Novi papa odlučio se pokazati što se događa u Sikstinskoj kapeli i da to nije nikakav misterij kako se to često u medijima opisuje. Zna da bi ljudi to voljeli vidjeti", objasnila je Petrović.

