Stiže sunčani vikend, no temperature će biti ispodprosječne: Dokad će to trajati otkriva meteorolog

Vrijeme se smiruje vrlo postupno. Petak je u većini krajeva prošao bez kiše, malo toplije, no dobrim dijelom i oblačno. Najviše sunca bilo je u istočnim i južnim predjelima naše zemlje, dok je u južnoj Istri i na Kvarneru bilo i kiše, a poslijepodne lokalno u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i ponekog pljuska. Za vikend povoljnije vrijeme posvuda, bit ćemo prizemno u polju povišenog tlaka dok će u višim slojevima atmosfere i vlage biti sve manje. To znači više sunčana i suha vremena, pri čemu će i dnevna temperatura biti malo viša.

Pred nama je djelomice ili pretežno sunčano jutro, sunčanije na moru, uz većinom umjerenu, no na sjevernom Jadranu prijepodne još i jaku buru - u podvelebitskom kanalu može biti i olujnih udara. Stoga i upozorenje putem Meteoalarma. Jutarnja temperatura, na kopnu većinom između 6 i 11, a na moru od 11 do 16 stupnjeva.



I poslijepodne većinom djelomice sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz malo više oblaka, no uglavnom suho. Prema večeri sve vedrije. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 18 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Djelomice sunčano, uz prolazno povećanu naoblaku, no većinom i suho. Po koja kap kiše ili kraći pljusak bit će moguć u požeškom gorju. Temperatura, između 17 i 19 stupnjeva.



Promjenjivije se očekuje u gorskoj Hrvatskoj gdje će biti nešto više oblaka cijeli dan, no rijetko će biti moguće i malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Šanse za to su nešto veće u Lici nego Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu zato cijeli dan će prevladavati sunčano. Puhat će prvo jaka, a potom umjerena bura, no oslabjet će i okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 13 do 16, a na sjevernom Jadranu oko 20 stupnjeva.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, no uz jači razvoj oblaka, u zaleđu je i na krajnjem jugu poslijepodne moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro umjerena bura, potom sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Dnevni maksimum temperature ovdje se očekuje između 21 i 24 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu će u nedjelju prevladavati sunčano, mjestimice tek uz umjerenu naoblaku, i vrlo rijetko mogućnost za poneki pljusak. Ujutro je moguća magla, a po kotlinama gorske Hrvatske pri tlu i slab mraz. U ponedjeljak promjenjivije, uz šanse za malo kiše ili pljusak, uglavnom u gorskim krajevima. U utorak djelomice sunčano i većinom suho. Svih dana povremeno umjeren sjeveroistočnjak, uz koji će, nakon kraćeg zatopljenja u nedjelju, početkom tjedna ponovno malo osvježiti.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, uz više oblaka prema sredini tjedna. Ne isključuje se mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak u ponedjeljak. Puhat će ponegdje umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, krajem ponedjeljka i u utorak bura koja će na sjevernom dijelu biti jaka. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.



Promatrajući vrijeme sljedeći tjedan, bit će više sunčano nego oblačno i više suho nego što će biti mogućnosti za kišu. No neće biti posve stabilno, i neće biti jako toplo. Iako ugodno, temperatura ostaje ispod prosjeka za doba godine. Još prošli tjedan najavljeno je svježije vrijeme od uobičajenog barem do sredine svibnja.