Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu Litve zatražit će istragu o tome jesu li ruski dronovi narušili zračni prostor zemlje, istovremeno kada ih je 19 ušlo u Poljsku, najavio je bivši predsjednik litavskog parlamenta Saulius Skvernelis.

Prvo je njemački Bild izvijestio da su dronovi možda ušli na litavski teritorij prošlog tjedna, a njihove informacije govore da su dva neidentificirana leteća objekta uletjela u litavski zračni prostor 10. rujna.

Međutim, Ministarstvo obrane Litve priopćilo je da ne može potvrditi tu informaciju. Ako bi informacija o upadu dronova bila točna, Skvernelis je istaknuo da bi odgovornost za zataškavanje trebala snositi ministrica obrane Dovilė Šakalienė.

"Oružane snage demantirale su informaciju, ali znamo da oružane snage demantiraju ili šute samo po volji ili uputama ministrice Šakalienė. Ono što se događa u Ministarstvu obrane postalo je javna tajna. Zastrašujuće. Rade pritisak na vojsku, prisiljavajući ih da naprave kako im se kaže da bi se informacije filtrirale i izbjeglo narušavanje ugleda ministrice", rekao je Skvernelis, a prenosi EU Today.

Dodao je kako zataškavanje informacija i neadekvatni odgovori na prijetnje predstavljaju "ozbiljnu opasnost za sigurnost društva".

Najnoviji podaci pokazuju da su ostaci ruskih dronova pronađeni u 17 naselja u pet poljskih vojvodstava, od kojih se većina, njih 10, nalazi u Lublinskom vojvodstvu.

U tom kontekstu, Sjevernoatlantski savez odlučio je pokrenuti operaciju pod nazivom Istočna straža kako bi ojačao svoj istočni bok.

Svoje borbene zrakoplove dignula je i Rumunjska, u kojoj je jedan ruski dron, kako su priopćile vlasti te zemlje, narušio zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice.