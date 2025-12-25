Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na Badnje jutro u Poljskoj poginulo je šest osoba.

Do frontalnog sudara osobnih automobila VW Passat i Ford Kuga došlo je oko 6.30 sati na autocesti 39, na zavoju u blizini mjesta Zielęcice, oko 48 kilometara sjeverozapadno od Opolea, prenose njemački mediji.

Nakon sudara jedan se automobil zapalio. Prema navodima policije, VW Passat zahvatio je požar odmah pri udaru te je vozilo u potpunosti izgorjelo.

U Passatu se u trenutku nesreće nalazilo pet osoba, dok je u drugom automobilu bila jedna osoba. Nitko od sudionika nesreće nije preživio, svi su smrtno stradali na mjestu događaja.

Policija i vatrogasci provode očevid kako bi utvrdili uzrok nesreće.

Zasad nije poznato jesu li sve žrtve bile odrasle osobe. Prema medijskim izvješćima, riječ je o trećoj prometnoj nesreći na istoj dionici ceste u posljednjih nekoliko dana.

Poljska, nesreća Foto: Profimedia

Glasnogovornik vatrogasne postrojbe Brzega izjavio je kako je kolnik na tom dijelu ceste u dobrom stanju te da je nesreća najvjerojatnije povezana s nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Istražitelji pritom nisu isključili ni neprilagođenu, odnosno prebrzu vožnju kao mogući uzrok tragedije, piše Fenix.