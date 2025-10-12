FOTO Grozan čin: Urinirao po oltaru usred mise u Bazilici sv. Petra

U Bazilici sv. Petra dogodio se novi incident. Na zaprepaštenje brojnih vjernika i turista u petak tijekom jutarnje mise u vatikanskoj bazilici svetog Petra muškarac se približio oltaru gdje je skinuo hlače i počeo urinirati.

Uslijedila je brza reakcija sigurnosnog osoblja te su zaštitari i policajci u civilu brzo ispratili muškarca iz crkve, navodi više talijanskih novinskih kuća.

Vatikanski dužnosnici nisu odmah izdali izjavu premda neka izvješća ukazuju na to da je papa Lav XIV. bio "šokiran kada je saznao za vijest".



Ovaj incident je posljednji u nizu incidenata u bazilici posljednjih godina, podsjeća Fox news. U veljači je jedna osoba oštetila ceremonijalne predmete na istom oltaru, a incident se dogodio i 2023. kada je Poljak prosvjedovao u blizini oltara. Muškarac se navodno skinuo i popeo na oltar, s natpisom "Spasite djecu Ukrajine" na leđima.