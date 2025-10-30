Obavijesti Foto Video Pretražite
Država u kolapsu

UN šalje vojnu misiju u jednu od najopasnijih država svijeta: Djelovat će neovisno

Piše Hina, 30. listopada 2025. @ 08:40 komentari
Vojna policija na Haitiju
Vojna policija na Haitiju Foto: Afp
Prema UN-ovim izvorima, banke kontroliraju gotovo cijeli grad, a nova misija će se vojno suočiti s njima.
vijesti
Policajci dronovima nadzirali promet
nadzor prometa
VIDEO Odzvonilo je pričanju na telefon, vožnji bez pojasa… Evo kako je prošla neviđena akcija policije: "Nema isprika, imamo snimke"
Diljem Hrvatske se traže djelatnici za sigurnost u školama: "Vrlo se različiti ljudi zapošljavaju, ima i žena"
Nakon tragedije
Prilika za posao! Uvedeno novo radno mjesto, traže se radnici u cijeloj Hrvatskoj
Podzemna grobnica Ca' Granda: Kripta u Milanu skriva ostatke ~10.000 pacijenata
Tragovi lijekova i "droga"
Jezivo otkriće ispod bolnice! Otkrili kosti 10.000 pacijenata
show
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
zdravlje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Puni čudesnih spojeva
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Neočekivani učinak: Popularni lijekovi usporavaju ulazak alkohola u krvotok!
Otkriće koje mijenja sve
Neočekivani učinak: Popularni lijekovi usporavaju ulazak alkohola u krvotok!
zabava
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Pokažite što znate!
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Ovakav prijevoz još niste vidjeli – samo u Dalmaciji
Urnebesno
Ovakav prijevoz još niste vidjeli – samo u Dalmaciji
tech
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Hoće li ruski "leteći Černobil" promijeniti globalnu sigurnost? Evo što se dosad zna o tom strašnom oružju
9M730 Burevestnik
Hoće li ruski "leteći Černobil" promijeniti globalnu sigurnost? Evo što se dosad zna o tom strašnom oružju
Velika najava Nvidije i Ubera: Stiže flota od 100 tisuća autonomnih automobila
A kada?
Velika najava Nvidije i Ubera: Stiže flota od 100 tisuća autonomnih automobila
sport
Petar Sučić zabio prvi pogodak za Inter protiv Fiorentine u Serie A
Majstore, svaka čast!
VIDEO Petar Sučić sve oduševio: Pogledajte solo prodor i prvi pogodak za Inter
Ogromna senzacija u Mostaru! Trećeligaš izbacio Borac iz Kupa
Ovo će odjeknuti
Mostar na nogama! Dogodila se ogromna senzacija u BiH Kupu
Željko Sopić poslao poruku navijačima Osijeka
Službeno predstavljen
Sopić poslao poruku navijačima Osijeka: "Moram iskreno reći da..."
tv
Supertalent: U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
UZBUDLJIVO!
U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
MasterChef: Antonija će iznenaditi žiri ambicioznom odlukom! Od tri ponuđene tehnike, izabrat će...
OTKRIJTE!
Antonija će iznenaditi žiri ambicioznom odlukom! Od tri ponuđene tehnike, izabrat će...
U dobru i zlu: Bijesni su na njih - jesu li ipak malo pretjerali?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Bijesni su na njih - jesu li ipak malo pretjerali?
putovanja
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
novac
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
konkurencija jadroliniji
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Brend koji obožavaju Hrvati sada osvaja Ameriku, uz neočekivanu pomoć Donalda Trumpa
Umjesto Kineza
Brend koji obožavaju Hrvati sada osvaja Ameriku, uz neočekivanu pomoć Donalda Trumpa
lifestyle
Najinteligentniji ljudi rođeni su u ovim mjesecima
Jeste li među njima?
Najinteligentniji ljudi rođeni su u ovim mjesecima
Kultne kratke frizure slavnih žena
INSPIRACIJA ZA PROMJENU
10 kultnih frizura zbog kojih žene diljem svijeta i danas krate kosu
Bojana Gregorić Vejzović u trapericama na crvenom tepihu 2025.
Skladna kombinacija
I traperice se mogu nositi na crveni tepih, a Bojana Gregorić Vejzović pokazala je koji je model najbolji
sve
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Petar Sučić zabio prvi pogodak za Inter protiv Fiorentine u Serie A
Majstore, svaka čast!
VIDEO Petar Sučić sve oduševio: Pogledajte solo prodor i prvi pogodak za Inter
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
 
