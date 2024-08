Obljetnica velikog skandala koji je potresao Ameriku

Prije točno pedeset godina američki predsjednik Richard Nixon podnio je ostavku u jeku skandala Watergate - jednog od najtežih političkih skandala u povijesti te zemlje.

Afera je započela u lipnju 1972. godine kada je spriječena provala u glavno sjedište Demokratske stranke u Washingtonu, a razotkrili su je novinari Bob Woodward i Carl Bernstein iz Washington Posta.

Nixonovi bliski suradnici namjeravali su postaviti prislušne uređaje u sjedište suparničke stranke kako bi otkrili njihove predizborne planove. Tijekom istrage, dio vodstva Republikanske stranke, uključujući i samog predsjednika, pokušali su zataškati slučaj i ometati sudsku istragu.

U pokušaju da spasi svoj položaj, Nixon je morao otpustiti neke od svojih najbližih suradnika koji su kasnije, tijekom suđenja, odlučili svjedočiti protiv njega.

Na jesen 1973. godine naftni šokovi dodatno su pogoršali Nixonov ugled u američkom društvu jer su ga mnogi građani tada krivili i za ekonomske nevolje. Osim toga, njegov potpredsjednik Spire Agnew morao je dati ostavku nakon što su mu pronađeni dokazi o utaji poreza i pronevjeri.

Formalni postupak Nixonovog opoziva započeo je u svibnju 1974. godine, a kao ključni dokaz u slučaju protiv njega korištene su audio-vrpce. Nixon je 8. kolovoza bio prisiljen dati ostavku, a na mjestu predsjednika zamijenio ga je dotadašnji potpredsjednik Gerald Ford.

Objavljivanje podataka o aferi Watergate razotkrio je i druge ilegalne aktivnosti u koje su Nixon i njegovi suradnici bili umiješani. To je dovelo do drastične promjene u američkoj politici i do uspostave veće kontrole Kongresa nad predsjedničkom administracijom.