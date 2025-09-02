Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je poginuo očajnički je pokušavajući spasiti

Ruska planinarka Natalija Nagovitsina (47) je umrla, izvijestila je TV voditeljica Victoria Bonya, koja je objavila video drona koji leti iznad vrha Pobjeda u Kirgistanu.

"Uspjeli smo lansirati dron danas, 2. rujna, na vrh Pobjede. Natalija Nagovitsina počiva u miru", napisala je na svom Telegram kanalu.

Prema njezinim riječima, snimke drona pokazuju da u šatoru u kojem se nalazi penjačica nema znakova života, piše Ria Novosti.

"Moć, duh, snaga. To su tri riječi koje mi padaju na pamet kad pomislim na Nataliju, jer je ne poznajem osobno, nisam je vidjela, ali želim reći da sam razgovarala s njezinim sinom, a on kaže: njegova majka je rekla da je za penjača čast ostati u planinama. Ja ću, kaže, razmišljati na isti način", rekla je Bonya.

Ruska alpinistica penjala se na Vrh Pobjede, najvišu točku Tien Shana. Prilikom spuštanja, 12. kolovoza, na nadmorskoj visini od oko 7200 metara ozlijedila je nogu. Drugi penjači pokušali su je spasiti, ali nisu uspjeli zbog teških vremenskih uvjeta.

Nagovitsina je na toj visini ostala s poderanim šatorom, vrećom za spavanje te nešto hrane i vode. Nekoliko dana kasnije, helikopter kirgistanskog Ministarstva obrane poletio je prema njoj, ali je ušao u zonu turbulencije i naglo sletio prije nego što je stigao na odredište. Talijanski piloti također su htjeli spasiti Ruskinju, ali nikada nisu dočekali lijepo vrijeme.

U vremenu koje je provela na planini izdržala je ledene vjetrove i temperature koje su padale do minus 20°C. No unatoč njezinoj izvanrednoj borbi za život, spasioci nisu uspjeli dobiti helikopter koji bi dosegao njezinu visinu.

Tragično, ovo je druga smrt s uklete ekspedicije. Talijanski penjač Luca Sinigaglia pretrpio je ozebline i oticanje mozga, umro je od hladnoće prilikom spuštanja, nakon što je učinio sve što je mogao da zaštiti Nataliju, ostavivši joj šator, plinski štednjak i vreću za spavanje.

Njemački penjač Gunter Siegmund, koji je također zadobio ozebline, uspio se spustiti i hitno je prevezen u bolnicu.

Zima je već stigla na vrh Pobjede s jakim vjetrovima i mrazevima do minus 30-40 stupnjeva. Prema riječima penjača, tamo će biti moguće doći tek sljedećeg ljeta.

Natalija Nagovitsina Foto: Profimedia

Suprug preminuo na planini

Suprug Natalije Nagovitsine Sergej preminuo je 2021. na planini Khan Tengri od moždanog udara, a mediji podsjećaju da ju je još tada upozoravao da ne pokušava osvajati Vrh Pobjede.

Prošle godine ekspediciju je morala prekinuti jer nije bila dovoljno spremna, no ove se godine ponovno odlučila pokušati, u pratnji vodiča kojega nitko nije poznavao u baznom kampu, piše Life.ru.

Prema pisanju ruskih medija, troškovi spašavanja procjenjuju se na oko 60.000 dolara, a osiguranje ih možda neće pokriti. Najveći dio računa mogao bi pasti na teret njezina 27-godišnjeg sina.