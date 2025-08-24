Žena sa slomljenom nogom čeka spas na 7.150 metara visine, zalihe su joj pri kraju: "Nade da će biti živa..."

Spašavanje 47-godišnje ruske alpinistice Natalije Nagovitsine, koja je već više od deset dana zarobljena na 7.150 metara visokom Vrhu Pobjede u Kirgistanu, prekinuto je zbog snažnog vjetra i snježne oluje.

Alpinistica ondje čeka pomoć sa slomljenom nogom nakon što je 12. kolovoza pala na opasnom dijelu poznatom kao Crna stijena. Na toj visini prosječne temperature padaju i do - 23 stupnja Celzijusova, a zalihe hrane i vode koje je ponijela, procjenjuje se, već su pri kraju.

Snimka spašavanja Natalije Nagovitsine Foto: Profimedia

Alpinist poginuo u akciji spašavanja

Spasitelji su danas planirali dosegnuti visinu od 6.400 metara i pritom potražiti i tijelo talijanskog alpinista Luce Sinigaglie, koji je 16. kolovoza poginuo pokušavajući pomoći Nagovitsini. No zbog vremenskih uvjeta otkazan je i planirani helikopterski let.

Novi pokušaj moguć je sutra, ali nade da će Ruskinja biti pronađena živa sve su manje.

Natalija Nagovitsina Foto: Profimedia

Nagovitsina se na uspon odlučila unatoč starom prijelomu noge i upozorenjima na opasnosti Vrha Pobjede.

Suprug preminuo na planini prije četiri godine

Njezin suprug Sergej preminuo je 2021. na planini Khan Tengri od moždanog udara, a mediji podsjećaju da ju je još tada upozoravao da ne pokušava osvajati Vrh Pobjede.

Prošle godine ekspediciju je morala prekinuti jer nije bila dovoljno spremna, no ove se godine ponovno odlučila pokušati, u pratnji vodiča kojega nitko nije poznavao u baznom kampu, piše Life.ru.

Prema pisanju ruskih medija, troškovi spašavanja procjenjuju se na oko 60.000 dolara, a osiguranje ih možda neće pokriti. Najveći dio računa mogao bi pasti na teret njezina 27-godišnjeg sina.