Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Dramatično spašavanje

Žena sa slomljenom nogom čeka spas na 7.150 metara visine, zalihe su joj pri kraju: "Nade da će biti živa..."

Piše I. B., 24. kolovoza 2025. @ 10:49 komentari
Natalija Nagovitsina
Natalija Nagovitsina Foto: Profimedia
Nade da će je spasioci pronaći živu sve su manje.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    PREVEZEN U BOLNICU

    Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
  2. Ilustracija
    Otkriće WSJ-a

    Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
  3. Autobus koji je sletio s ceste
    Strašna nesreća u SAD-u

    Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Požar stana u Susedgradu, tri osobe prevezene u KB Sveti Duh
U SUSEDGRADU
Planuo stan, troje ljudi se nagutalo dima i završilo u bolnici: Otkriven uzrok požara
U požaru izgorio auto u Novom Zagrebu
Vatrogasci intervenirali
Auto izgorio u požaru u Novom Zagrebu, oštećeno je još jedno vozilo
Društvenim mrežama se širi snimka sukoba ZET-ovca i vozačice
DRAMA U PROMETU
VIDEO Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca kojem je blokirala tramvaj: "Pao je na pod"
Prekinuto spašavanje ruske alpinistice na planini u Kirgistanu
Dramatično spašavanje
Žena sa slomljenom nogom čeka spas na 7.150 metara visine, zalihe su joj pri kraju: "Nade da će biti živa..."
Tragedija u Šibeniku: Poginuo motociklist
Tragedija u Šibeniku
Poginuo mladi motociklist! Udario u parkirano vozilo, a potom i u betonski zid
Nevrijeme pogodilo dijelove Slovenije i Italije
VREMENSKE (NE)PRILIKE
VIDEO Tuča veličine oraha i jaka kiša poharale susjedstvo: HAK izdao upozorenje zbog situacije u Hrvatskoj
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Pentagon potiho blokira ukrajinske napade projektilima dugog dometa - WSJ
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
Autobus s turistima iz Indije, Kine i Filipina prevrnuo se kod Buffala – spašavanje još traje
Strašna nesreća u SAD-u
Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih
Trojica mladića spasila su dvojicu tinejdžera iz Francuske od sigurnog utapanja
"podcijenili snagu prirode"
VIDEO Izbjegnuta tragedija na jugu Hrvatske: Trojica mladića uletjela u more, snimka ledi krv u žilama
Nevrijeme pogodilo dijelove Slovenije i Italije
VREMENSKE (NE)PRILIKE
VIDEO Tuča veličine oraha i jaka kiša poharale susjedstvo: HAK izdao upozorenje zbog situacije u Hrvatskoj
Bivši ministar Vili Beroš traži posao, htio bi se vratiti na stari posao
"6 + 6" mu istječe
Pogledajte koliko je Beroš do kolovoza ove godine zaradio radeći – ništa: A sada se javio za natječaj za posao
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Pentagon potiho blokira ukrajinske napade projektilima dugog dometa - WSJ
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
Autobus s turistima iz Indije, Kine i Filipina prevrnuo se kod Buffala – spašavanje još traje
Strašna nesreća u SAD-u
Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih
show
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Jadranka Kosor i Tereza Kesovija zajedno pozirale
"Moram reći da..."
Zagrljaj koji je iznenadio sve! Pogledajte s kime je pozirala Jadranka Kosor
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Pokušavate sniziti kolesterol? Stručnjaci se slažu da je ovo broj 1 stvar koju trebate ograničiti
Pogađa milijune ljudi diljem svijeta
Pokušavate sniziti kolesterol? Stručnjaci se slažu da je ovo broj 1 stvar koju trebate ograničiti
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Ups!
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
sport
Hajduk ostao i bez Rebića pred derbi: Evo kad bi se mogao vratiti u pogon
užas za bijele
Hajduk ostao i bez Rebića pred derbi: Evo kad bi se mogao vratiti u pogon
VIDEO Bruno Petković zabio čudesan prvijenac za Kocaelispor iz slobodnjaka
goooooooooolazoooo
VIDEO Bruno Petković zabio čudesan prvijenac za Kocaelispor iz slobodnjaka
Garcia otkrio što se događa sa Žaperom: ''Možda sad nije u prvom planu, ali...''
Najavio Osijek
Garcia otkrio što se događa sa zaboravljenim asom Hajduka: ''Možda sad nije u prvom planu, ali...''
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Leyla: Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
LEYLA
Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
putovanja
Kako je izgrađen Guoliang tunel u Kini
Nevjerojatan pothvat
Nisu imali strojeva ni novca pa su tunel u ovoj planini probili - čekićima
Najveći noćni klub u Europi UNVRS Ibiza
UNVRS
Ovo je najveći noćni klub u Europi! U njega stane 15.000 osoba, a pivo košta 18 eura
Oženi me njoki recept
Udaj se za mene!
Kremasti njoki koji se pripremaju u jednoj tavi, jako su fini, a bit će gotovi za 15-ak minuta
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Daniela iz Slavonskog Broda preuredila je kuhinju od sedam kvadrata
MALA, ALI KOMPAKTNA
Daniela iz Slavonskog Broda divno je preuredila kuhinju od sedam kvadrata
Frizure za jesen kojima su i slavne žene dale zeleno svjetlo
TOP KRAĆE OPCIJE
Pet frizura za jesen kojima su i slavne žene dale zeleno svjetlo
sve
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Daniela iz Slavonskog Broda preuredila je kuhinju od sedam kvadrata
MALA, ALI KOMPAKTNA
Daniela iz Slavonskog Broda divno je preuredila kuhinju od sedam kvadrata
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene