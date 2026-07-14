Pala ukrajinska vlada, izvori otkrili detalje o prijedlogu Zelenskog: "Nosite se!"

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, potvrdio je u utorak ostavku premijerke Julije Sviridenko. No, ukrajinski mediji pišu da je ona odbila novu, ponuđenu funkciju.

Među zastupnicima njih 258 glasalo je za, dok je za većinu bilo potrebno 226 glasova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je rekao da je predložio smjenu premijerke Sviridenko.

Zelenski je kazao da su promjene u vladi potrebne kako bi se "osigurala implementacija ažurirane političke strategije", no nije pružio daljnje pojedinosti.

Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju 2025. Prema ukrajinskom zakonu, ostavku premijerke treba potvrditi parlament, a ona sa sobom povlači i ostavku cijele vlade.

Parlamentarni zastupnici kažu da bi neki od mogućih nasljednika Sviridenko mogli biti ministar energetike i njezin prethodnik Denis Šmihal, ministar obrane Mihajlo Fedorov te Serhij Korecki, čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz.

Odbila prijedlog za veleposlanstvo?

Prema pisanju ukrajinskih medija, sad već bivša premijerka nije prihvatila prijedlog Zelenskog da postane nova ukrajinska veleposlanica u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tri izvora bliska Sviridenko navela su da ona u ponedjeljak ujutro nije razmatrala tu dužnost kao opciju za sebe. Zasad nije poznato je li službeno odbila predsjednikovu ponudu.

"Julija je odlučno odbila. Jednostavno je poručila: 'Nosite se'", rekao je jedan od izvora, dok je drugi tvrdio da još razmišlja o mogućnostima: "Još ima puno vremena. Donijet će odluku do rujna."

Izvor iz Ureda predsjednika rekao je da je njezina smjena s mjesta premijerke povezana upravo s potrebom imenovanja novog ukrajinskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama. Tu dužnost trenutačno obnaša Olga Stefanišina.

Zastupnik Jaroslav Železnjak izjavio je da bi Sviridenko mogla odbiti veleposlaničku dužnost jer joj je odluka o razrješenju s mjesta premijerke bila "neugodno iznenađenje".