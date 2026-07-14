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Pala ukrajinska vlada, izvori otkrili detalje o prijedlogu Zelenskog: "Nosite se!"

PišeHina, J. M., 14. srpnja 2026. @ 15:20 komentari
Julija Sviridenko
Julija Sviridenko Foto: Afp
Zelenski je kazao da su promjene u vladi potrebne kako bi se "osigurala implementacija ažurirane političke strategije".
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