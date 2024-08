Ukrajinski analitičari za Dnevnik Nove TV o ciljevima i posljedicama prodora u Rusiju: "Stjerani smo u kut..."

Zbog čega je Ukrajina napala Rusiju i ušla na njezin teritorij? O toj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala s dvoje ukrajinskih analitičara.

"Najvjerojatnije tu ima neka koncepcija koju je iskoristila naša strana da vodi ofenzivu o kojoj se govorilo od ljeta prošle godine. Naišli smo dosta pripremljenu obranu od strane Rusa i ona zapravo nije mogla biti izvedena. Naša strana pripremila je nešto drugo kako bi pokazala da Ruska Federacija ne može kontrolirati cijelu bojišnicu i tamo gdje ona nije pripremila obranu, tamo naša ofenziva može uspjeti", rekao je Maksim Kamenjeckij s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu.

"Kako ja to vidim, rekla bih da nismo imali izbora jer smo bili stjerani, moglo bi se reći, u kut i odlučili smo okrenuti ploču", smatra Daria Vilkova sa spomenutog instituta te odgovorila na pitanje bi li Ukrajina zbog uspjeha mogla ostvariti bolju poziciju dođe li do pregovora.

"O kakvim pregovorima uopće možemo govoriti? Do sada nismo vidjeli ozbiljni prijedlog pregovora s ruske strane. Vidjeli smo njihovo stajalište da mi moramo kapitulirati, i to je ono što Vladimir Putin očekuje od nas. To nije ono što ćemo mi ponuditi, to za nas nije na stolu i naše oružane snage upravo to pokušavaju dokazati invazijom na Kursku regiju", pojasnila je

Ova ofenziva, tvrdi Kamenjeckij, ima veći politički nego vojni utjecaj na Rusiju.

"To je pokušaj izazivanja rascjepa unutar ruskog rukovodstva. To se vidi da uspijeva. Već sada neki od prvih ruskih oligarha koji su od početka bili protiv ovog rata, oni su već iskazali nezadovoljstvo time kako se vodi rat od strane Rusije. I druga stvar, to je taj problem da unutar vojnog rukovodstva i sigurnosnih snaga Ruske Federacije očito postoje različita mišljenja što će biti dalje", rekao je.

Vilkova ne očekuje da će invazija uzburkati javno mnijenje u Rusiji.

"Ako otvoreno govorimo, takva sam očekivanja od ruskih ljudi imala samo jednom, a to je bilo 24. veljače 2022. godine. Ako nisu zatražili promjenu, ne očekujem ni da to učine sada. Nismo vidjeli komešanje kada je o javnom mnijenju u Rusiji riječ već godinama i godinama. Još uvijek vidimo samo ljude koji jednostavno prihvaćaju situaciju takvom kakva jest", ustvrdila je.

Isto mišljenje dijeli i Kamenjeckij.

"Između Putina i ruskog stanovništva neće biti velikih problema, oni su pod takvom propagandom da najvjerojatnije tu neće biti pobune niti ičeg drugog, ali unutar rukovodstva sigurno će biti problema i oni najvjerojatnije već postoje", smatra.

S druge strane, ruska ofenziva u Donecku još uvijek traje.

"Oni nastavljaju tamo gdje oni imaju najveće prodore u oblasti. Oni nastavljaju juriš otprilike istom brzinom kao što je to bilo. I to je najveće pitanje koje se i ovdje postavlja: Je li te snage, koje su očito dobro uvježbane i pripremljene, trebalo staviti njima u Kurskoj oblasti, a ne na bojišnicu", objasnio je Kamenjeckij.

"Ako govorimo o repozicioniranju ruskog kontingenta, to se već događa, ali za sada to još uvijek ne usporava ruske snage u njihovu pokušaju da ugrabe još i još ukrajinskog teritorija", zaključila je Vilkova.

Pročitajte i ovo Planira se evakuacija Blitzkrieg u Kursku: Objavljeno kako je Ukrajina u dvije faze osramotila Rusiju

Pročitajte i ovo Opasnost za zdravlje Na hitnoj pune ruke posla, ljudi dolaze kao na traci: Liječnica upozorila na opasnosti izlaganja tijela ekstremnim vrućinama

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr