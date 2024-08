Na hitnoj pune ruke posla, ljudi dolaze kao na traci: Liječnica upozorila na opasnosti izlaganja tijela ekstremnim vrućinama

U Šibensko-kninskoj županiji i danas je zabilježen porast broja intervencija hitne pomoći. Iz Knina se javio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji je razgovarao s ravnateljicom kninske bolnice Tatijana Šipalo Lilić.

Ne samo u Kninu. već i u Zadru i Splitu liječnici su danas imali pune ruke posla, članovi hitnih timova nisu stali, ljudi dolaze kao na traci.

Šipalo Lilić kaže kako je takvo stanje već nekoliko dana. "Nešto je više pacijenata, najčešće su to srčani i pulmološki bolesnici te manja djeca koja su pogođena raznim febrilinim stanjima i raznim virozama", napominje.

Silna upozorenja na opasnost po zdravlje imaju jedan pozitivan odjek, nadodaje liječnica i ponavlja da je najbolje da se od 10 do 17 sati ne izlazi, u vrijeme kada je izrazito vruće. "Pogotovo je to kod bitno ove kategorije pacijenata. No oni koji moraju biti vani, njima se svakako preporuča velika količina tekućine", naglašava.

"Prilikom izloženosti temperaturi od 40 stupnjeva, tijelo ima svoje obrambene mehanizme, termoregulaciju i ono treba određenu temperaturu, a kad se izlažete visokim temperaturama ono se znoji i vi gubite veliku količinu tekućine te se mijenja sastav elektrolita koji su najzaslužniji za ove simptome", naglasila je Šipalo Lilić. Do pogoršanja može doći rapidno, pogotovo ako ste dugo vremena bili na visokim temperaturama i bez tekućine.

