Ukrajinska taktika je uspjela? Udaraju po ključnoj stvari koja financira rat, Trump poslao znakovitu poruku

Veliko rusko postrojenje za preradu plina u Orenburgu bilo je prisiljeno obustaviti prijem plina iz Kazahstana u nedjelju 19. listopada, nakon što je ukrajinski dron napao postrojenje, priopćilo je kazahstansko Ministarstvo energetike.

Postrojenje, smješteno u jugozapadnom dijelu Orenburške oblasti, najveće je takve vrste na svijetu, a ukrajinska vojska potvrdila je ranije tijekom dana da je bila meta napada dronom.

Regionalni guverner Jevgenij Solncev izvijestio je da je izbio požar koji je izazvao štetu na postrojenju u vlasništvu Gazproma. Tvornica ima kapacitet prerade više od 45 milijardi kubičnih metara plina godišnje.

Last night, Ukrainian attack drones successfully struck Russia’s Orenburg gas processing plant, one of the largest in the country.



The regional governor confirms that the facility was damaged in the strike, and Kazakh authorities announced that gas shipments have been suspended. pic.twitter.com/xIpidjxLoo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 19, 2025

🔥Today, Ukrainian drones destroyed the Orenburg Gas Processing Plant, the world's largest gas chemical complex.



The straight-line distance between Orenburg and the Ukrainian border is approximately 1,700 km!



💪🇺🇦❤️❤️❤️ pic.twitter.com/MSKX8rTDZF — Гакрукс (@Gakruks1) October 19, 2025

Iako je ukrajinska vojska već gađala energetske ciljeve u Orenburškoj oblasti, uključujući rafineriju nafte Orsknefteorgsintez ranije ovog mjeseca, ovo je prvi put da je meta bilo ovo plinsko postrojenje.

Ova vijest dolazi u trenutku kada Kijev pojačava kampanju protiv ruske naftne i plinske infrastrukture, ključnog izvora moskovskih prihoda koji financiraju invaziju na Ukrajinu, piše Kyev Independent.

Kako Ukrajina intenzivira napade na rusku energetsku infrastrukturu, rusko gospodarstvo nastavlja trpjeti gubitke.

Ruska Federalna antimonopolska služba nedavno je pozvana da uvede maksimalne cijene na benzinskim postajama zbog sve većih nestašica goriva diljem zemlje.

Prema podacima Reutersa, izvoz ruskih naftnih proizvoda u rujnu je pao za 17,1% u usporedbi s kolovozom, prvenstveno zbog ukrajinskih napada dronovima.

S druge strane, Rusija redovito cilja ukrajinsku plinsku infrastrukturu te je pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime za koju se očekuje da će biti iznimno teška.

Istovremeno, Donald Trump poručuje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin osvojio je određeni teritorij tijekom invazije na Ukrajinu i treba očekivati da će zadržati dio ukrajinskog teritorija u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma.

Trump je to izjavio za Fox News emitiranom 19. listopada. Intervju je snimljen nekoliko dana ranije, neposredno nakon Trumpova telefonskog razgovora s Putinom 16. listopada. Taj je poziv prethodio sastanku u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je završio razočaranjem za ukrajinsku delegaciju jer nije dobila nikakvo obećanje o isporuci raketa Tomahawk.

Prije razgovora s Putinom, Trump je u javnosti zauzimao oštriji ton prema Rusiji, no u razgovoru s voditeljicom Marijom Bartiromo pokazao je iznenađujuću ravnodušnost prema gubitku ukrajinskog teritorija. Na pitanje bi li Putin pristao na mirovni sporazum bez teritorijalnih ustupaka, Trump je odgovorio:

"Pa, on će nešto uzeti. Mislim, borili su se i, hm, osvojio je određenu imovinu — ako tako kažemo, osvojio je određenu imovinu.“

U svojim izjavama Trump nije spomenuo suverenitet Ukrajine ni međunarodno pravo, već je podrazumijevao da osvajač ima pravo na teritorij koji zauzme silom, piše Kyiv Independent.

Navode i kako su se od veljače odnosi između Kijeva i Washingtona donekle poboljšali. Ipak, prema riječima ljudi bliskih ukrajinskom predsjedniku, Trumpova sklonost Moskvi, unatoč stalnim ruskim napadima na Ukrajinu, i dalje je očita.

"Putin ne želi razgovarati ni o čemu s Ukrajinom i Zelenskim osim ako ne dobije velike ustupke", rekao je izvor blizak predsjedniku.

"Trump želi okončati rat, ali njima se jednostavno čini jeftinije završiti ga na račun Ukrajine", navodi Kyiv Independent.