VIDEO Iran ima poseban uvjet za prekid vatre

Američka vojska se pohvalila Američka vojska tvrdi da je od početka rata udarila na više od 10.000 vojnih ciljeva u Iranu, priopćilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM). "Američki precizni udari nadvladali su iransku protuzračnu obranu" te je uništeno 92 posto najvećih plovila iranske mornarice, navodi CENTCOM. Admiral Brad Cooper također je istaknuo da američke snage održavaju zračnu nadmoć nad iranskim nebom, izvršivši dosad više od 10.000 borbenih letova.

Izrael izveo opsežni val napada na Iran Izraelska vojska priopćila je da je izvela "opsežan val napada na Iran". U kratkom priopćenju, IDF je naveo da je ciljao infrastrukturu "u nekoliko područja u Iranu" te da će dodatni detalji uslijediti.

Iran ima poseban uvjet Iran je posrednicima poručio da bilo kakav sporazum o prekidu vatre sa SAD-om i Izraelom mora uključivati i Libanon. Time je Teheran, prema navodima šest regionalnih izvora upoznatih s njegovim stajalištem, kraj rata uvjetovao zaustavljanjem izraelske ofenzive protiv Hezbolaha, piše Reuters. Iransko i izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, kao ni izraelska vojska, nisu odmah odgovorili na upit za komentarom. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da su okončanje iranskih "posredničkih aktivnosti" i razoružavanje Hezbolaha "ključni za osiguravanje mira i stabilnosti u Libanonu i diljem regije".

Bijela kuća zaprijetila eskalacijom Prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa od 15 točaka, poslan preko Pakistana, poziva na uklanjanje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija i zaustavljanje obogaćivanja uranija, ograničavanje programa balističkih raketa i prekid financiranja regionalnih saveznika, prema tri izvora iz izraelskog kabineta, prenosi Reuters. Bijela kuća odbila je otkriti detalje svog prijedloga i zaprijetila je eskalacijom napada.

Iran razmatra američki prijedlog Iran razmatra američki prijedlog za okončanje rata u Zaljevu, ali nema namjeru voditi razgovore o okončanju sve šireg sukoba na Bliskom istoku, rekao je u srijedu iranski šef diplomacije Abas Arakči. Komentari sugeriraju određenu spremnost Teherana da pregovara o okončanju rata ako se ispune njegovi zahtjevi. No, dodaje se da razmjena poruka putem posrednika "nisu pregovori sa Sjedinjenim Državama". "Oni su iznijeli ideje koje su prenesene najvišim vlastima, a ako je potrebno, one će objaviti stav", rekao je Arakči na državnoj televiziji.

Porasle cijene nafte na azijskim tržištima Cijene nafte na azijskim tržištima rastu nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio da Iran trenutno nema namjeru pregovarati sa SAD-om. Brent sirova nafta porasla je 1,6 posto na 96,75 eura po barelu, dok je West Texas Intermediate bio viši 1,4 posto, na 85,50 eura po barelu.

Saveznici traže od SAD-a jasan stav o stanju u Iranu Glavni prioritet za washingtonske partnere bit će izvješćivanje američkog državnog tajnika Marca Rubia, koji će prisustvovati drugom danu sastanka G7 u petak. Dužnosnici su rekli da se saveznici nadaju dobiti više jasnoće o američkim i izraelskim vojnim operacijama protiv Irana te o tome postoji li neki smisleni diplomatski kanal za okončanje sukoba. Razgovori će se također usredotočiti na Hormuški tjesnac, koji je Iran efektivno zatvorio, gušeći oko petine globalnih zaliha nafte.