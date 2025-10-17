Njegov posljednji potez potaknuo je europske strahove: Je li ovo kapitulacija pred Putinom?

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su u četvrtak još jedan summit o ratu u Ukrajini, što je iznenađujući potez koji je uslijedio nakon što je najava nove američke vojne podrške Kijevu izazvala zabrinutost u Moskvi.

Trump i Putin mogli bi se sastati u Budimpešti u sljedeća dva tjedna, rekao je američki predsjednik nakon više od dva sata telefonskog razgovora s ruskim kolegom koji je nazvao produktivnim. Kremlj je potvrdio planove za sastanak, iako nijedna strana nije dala datum kada će se održati.

"Cijeli svoj život sklapao sam dogovore", rekao je Trump kasnije novinarima u Bijeloj kući. "Mislim da ćemo ovo završiti, nadamo se uskoro." Neočekivani razvoj događaja uslijedio je dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak otputovao u Washington kako bi zatražio veću vojnu podršku, uključujući američke rakete dugog dometa Tomahawk.

Bijela kuća se posljednjih dana činila sklonom davanju Zelenskom nove vojne podrške i sve je frustriranija Putinom.

Ipak, Trumpov pomirljivi ton nakon telefonskog razgovora s Putinom doveo je u pitanje tu vojnu pomoć i ponovno potaknuo europske strahove od kapitulacije SAD-a pred Moskvom.

Od stupanja na dužnost u siječnju, Trump je redovito prijetio akcijama protiv Rusije, samo da bi odgodio te korake nakon razgovora s Putinom. Trump je tražio prekid vatre prije summita s Putinom na Aljasci u kolovozu, koji nije donio nikakve rezultate. U to vrijeme, neki su analitičari rekli da je Putin prihvatio američke ustupke bez namjere da zaustavi borbe.

Trostrani razgovori između Putina, Zelenskog i Trumpa, još jedan cilj kojemu je Washington u to vrijeme težio, nikada se nisu dogodili, a sada uopće ne postoji plan za takav sastanak. Republikanski predsjednik pozicionirao se kao mirotvorac, mašući diplomatskim postignućima, uključujući nedavni prekid vatre u Gazi i sporazum o taocima.

"Putin pokušava zaustaviti sve veći pritisak na Rusiju", rekao je Dan Fried, bivši dužnosnik State Departmenta. "Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali čini se da su se smanjile šanse za kretanje prema prekidu vatre pritiskom na Rusiju da se ozbiljno pozabavi time.“

Tijekom poziva, Putin je rekao Trumpu da bi isporuka raketa dugog dometa Ukrajini naštetila mirovnom procesu i vezama SAD-a i Rusije, rekao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

"Što mislite da će reći, 'molim vas, prodajte im Tomahawke?'“, kasnije se Trump našalio s novinarima. „Ne, on to ne želi“, dodao je Trump, nazivajući projektile "zlokobnim oružjem“.

Zelenskij, koji je već u Washingtonu, rekao je da Putinova odluka da traži razgovore pokazuje da je u defenzivi. „Već možemo vidjeti da Moskva žuri s nastavkom dijaloga čim čuje za Tomahawke“, rekao je na X-u.

Mađarska lokacija odabrana za summit Trump-Putin privukla je pozornost. Putin se traži zbog navodnih ratnih zločina, što mu ograničava putovanja. Ukrajinski odnosi s Mađarskom sve su napetiji. Zelenskij je prošli mjesec optužio mađarske dronove da su prešli u Ukrajinu, što je potaknulo mađarskog premijera Viktora Orbana da odgovori da Ukrajina nije neovisna suverena država.

Za razliku od većine čelnika NATO-a i Europske unije, Orban je održavao srdačne odnose s Rusijom, dok je istovremeno dovodio u pitanje logiku zapadne vojne pomoći Kijevu.

"Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika odlična je vijest za miroljubive ljude svijeta", rekao je Orban na X. "Spremni smo!" Kasnije je rekao da je telefonski razgovarao s Trumpom i da su u tijeku pripreme za mirovni summit SAD-a i Rusije.

Očekuje se da će sastanak Trumpa i Putina uslijediti nakon razgovora sljedeći tjedan između timova koje predvode američki državni tajnik Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, na lokaciji koja će biti naknadno određena.

U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da će Zelenskija izvijestiti o razgovorima s Rusijom u Ovalnom uredu u petak.

Kijev i Moskva eskaliraju rat masovnim napadima na energetsku infrastrukturu, dok se NATO muči s odgovorim na niz ruskih zračnih upada u europske zemlje.

Ukrajina želi projektile koji bi Moskvu i druge veće ruske gradove doveli u domet svoje vatre. U svom najnovijem napadu, Rusija je lansirala više od 300 dronova i 37 projektila kako bi ciljala infrastrukturu diljem Ukrajine u noći u četvrtak, rekao je Zelenskij. Kijev je pojačao vlastite napade na ruske ciljeve, uključujući rafineriju nafte u Saratovskoj regiji u četvrtak.

U svojim posljednjim upozorenjima Rusiji, Trump je u srijedu rekao da je indijski premijer Narendra Modi pristao prestati kupovati rusku naftu i da će administracija potisnuti Kinu da učini to isto.