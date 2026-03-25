Počela masovna proizvodnja prvog američkog autonomnog borbenog zrakoplova

Američko ratno zrakoplovstvo ostvarilo je novu prekretnicu, nakon što je američka obrambena tvrtka Anduril objavila početak serijske proizvodnje suradničke borbene letjelice (engl. Colaborative Combat Aircraft ili skraćeno CCA) YFQ-44A Fury.

Početak serijske proizvodnje Furyja potvrdili su sama tvrtka i njezin osnivač Palmer Luckey putem društvenih mreža, prikazujući navedeni dron u letu. Početak serijske proizvodnje događa se čak tri mjeseca prije predviđenog roka.

Korištenjem novih proizvodnih procesa, Anduril namjerava isporučiti velik broj Fury dronova Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, koje trenutno upravlja svojom brojčano najmanjom zračnom flotom od završetka Hladnog rata, piše portal The Aviationist.

Projekt koji se razvijao brzo

Luckey je bio glasan kritičar vodećih ljudi u sektoru američke obrane, za koje je tvrdio da "pustoše američku proizvodnju" propuštanjem ulaganja u domovini. Kako bi izbjegao te pogreške, Anduril je uložio gotovo 923 milijuna eura u svoje postrojenje u Ohiju. Lokacija također proizvodi lutajuće streljivo Roadrunner i projektile serije Barracuda, fokusirajući se na cjenovno povoljno skaliranje i rekonfigurabilne proizvodne linije, umjesto na prekomjerno inženjerski složene sustave.

Put Fury drona započeo je prvim letom 31. listopada 2025. godine. Od tada je napredovao do nošenja projektila zrak-zrak srednjeg dometa AIM-120 (AMRAAM). Jason Levin, Andurilov viši potpredsjednik za inženjerstvo, izjavio je da je uspješan let s dva AI agenta omogućen ranom implementacijom Autonomne vladine referentne arhitekture (engl. Autonomous-Government Reference Architecture ili skraćeno A-GRA) na YFQ-44A i njegovom programskom paketu. Ta arhitektura pomaže američkoj vladi izbjeći ovisnost o pojedinačnim dobavljačima.

Fury nema unutarnji spremnik za oružje, što znači i da mu je radarski odraz veći. Vojni planeri američkog ratnog zrakoplovstva dali su u fazi Increment-1 prioritet masovnosti proizvodnje i rasterećenju pilota od rutinskih zadataka, nasuprot smanjenoj radarskoj vidljivosti.

Budućnost je (radarski) nevidljiva

Dok konkurentski projekt tvrtke General Atomics, YFQ-42A Dark Merlin, već ima tri potvrđena prototipa, za Andurilov Fury trenutno su poznate samo dvije jedinice s repnim brojevima ‘25-1001’ i ‘25-1003’. Iako se Fury već sada koristi za testiranje autonomije, on predstavlja prvu fazu Increment 1 koja je usredotočena na uspostavu osnovne logistike i dizajna. Naprednije sposobnosti ostavljene su za budućnost, jer zadaci višeg reda poput autonomnog izbjegavanja projektila također su dio naknadne evolucije koja bi se očekivala od sljedeće generacije CCA dronova.

Isto tako, budući konkurentski CCA sustavi, YFQ-48A Talon Blue Northrom Grummana i Lockheed Martinov radarski nevidljivi UCAV Vectis, oba namijenjena za Increment 2 fazu, nadogradit će lekcije iz Increment 1 i očekuje se da će imati unutarnje prostore za oružje, što će znatno smanjiti njihovu radarsku vidljivost.