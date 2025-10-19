Ukrajina pogodila najveći svjetski pogon za preradu plina: Nastao požar, jednoj državi prekinuta opskrba

Postrojenje za preradu plina u Orenburgu, najveći pogon te vrste na svijetu, bilo je prisiljeno obustaviti primitak plina iz Kazahstana nakon napada ukrajinskih dronova, priopćilo je u nedjelju kazahstansko ministarstvo energetike.

Guverner Orenburške regije Jevgenij Solncev ranije je u nedjelju izjavio da je postrojenje djelomično oštećeno te da je napad dronom izazvao požar koji je kasnije ugašen.

Ukrajina je potvrdila da je pogodila spomenuto postrojenje za preradu plina, kao i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti. Ukrajinci od kolovoza češće napadaju ruske rafinerije i druge energetske objekte s ciljem ometanja opskrbe gorivom i uskraćivanja sredstava Moskvi.

Ukrajinska vojska priopćila je da je na mjestu napada došlo do eksplozija i požara. Ovo je prvi zabilježeni napad na to postrojenje, koje je dio Orenburškog plinsko-kemijskog kompleksa, izvijestio je Reuters.

Pogon, kojim upravlja Gazprom, ima godišnji kapacitet prerade od 45 milijardi kubičnih metara te obrađuje plinski kondenzat iz naftno-plinskog polja Orenburg i kazahstanskog polja Karachaganak.

Kazahstansko ministarstvo energetike priopćilo je da ih je Gazprom obavijestio o izvanrednoj situaciji, ali još nije javio pojedinosti o razmjerima štete niti kada će nastavati s normalnim radom.

Obustavljen rad aerodroma i mobitela

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fjodorjiščev objavio je na društvenim mrežama da je protuzračna obrana tijekom noći aktivirana zbog ukrajinskih dronova te da su lokalna zračna luka i mobilne internetske usluge privremeno obustavljene. Ukrajina je i ranije pokušala pogoditi rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u izjavi da su njegove protuzračne snage tijekom noći srušile 45 ukrajinskih dronova, uključujući 12 iznad Samarske oblasti, 11 iznad Saratovske i jedan iznad Orenburške oblasti.