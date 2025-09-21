okupirano područje
VIDEO Ukrajinci objavili video: Uništili važnu radarsku stanicu na Krimu i ruske helikoptere
Piše K. Č.,
21. rujna 2025. @ 16:07
Krim, koji je Rusija nezakonito anektirala 2014. godine, ostao je jedno od ključnih odredišta ukrajinskih operacija protiv ruske vojne infrastrukture.
Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) uništila je tri ruska helikoptera Mi-8 i radarsku stanicu u okupiranom Krimu, izvijestila je agencija 21. rujna.
"Zračne snage ruskih okupatora u privremeno okupiranom Krimu ponovno su smanjene kao rezultat uspješnih borbenih operacija", napisao je HUR na Telegramu.
Mi-8 je helikopter srednje nosivosti koji Rusija koristi za transport, izviđanje i borbenu potporu. Može prevoziti vojnike i opremu ili biti opremljen kao borbeni helikopter.
Uništena radarska stanica identificirana je kao 55Zh6U Nebo-U, mobilni sustav ranog upozoravanja sposoban otkrivati nevidljive avione i krstareće rakete na velikim udaljenostima.
Takvi radari pružaju ključne podatke za ciljanje sustavima protuzračne obrane. Agencija nije otkrila točnu lokaciju napada.
Krim, koji je Rusija nezakonito anektirala 2014. godine, od početka punopravne invazije ostaje jedna od ključnih meta ukrajinskih operacija protiv ruske vojne infrastrukture, javlja Kyiv Independent.
Dana 9. rujna, HUR je izvijestio o napadu na dvije radarske stanice, dok je 1. rujna priopćeno da su uništena dva helikoptera Mi-8 i napadnuta ruska teglenica.